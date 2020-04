El Organismo Mundial de la Salud dio a conocer las vías de transmisión del COVID-19, especificando que todas ellas se daban de manera viral, a través de los ojos, nariz y boca, pero nunca se mencionó la posibilidad de que pueda ser contagiado vía sexual. ¿Es posible infectarse a través del sexo?

Un estudio realizado por científicos de China y Estados Unidos sugiere que no. A través de un documento, publicado la semana pasada en la revista Fertility and Sterility, dio a conocer el estudio de estos investigadores, donde analizaron los fluidos seminales de 34 pacientes chinos que tuvieron el coronavirus recientemente y no encontraron rastros del patógeno ni en su semen ni en sus testículos.

Y es que, tras contraer el virus seis de los pacientes de este estudio, estos presentaron molestias molestias en el escroto relacionadas con una orquitis (inflamación de los testículos) de origen viral. Ante ello, se decidió evaluar si era posible que el COVID-19 sea el causante de estas molestias, por lo que, luego de una mediana de 31 días desde el diagnóstico, no determinó no hallaron cepas de SARS-CoV-2 en sus muestras de semen.

“El hecho de que en este pequeño estudio preliminar parezca que el virus que causa el covid-19 no aparezca en los testículos o el semen podría ser un hallazgo importante”, indicó James Hotaling, miembro de la Universidad de Utah Health, para medios de Estados Unidos.

Por su parte, el científico Jingtao Guo, del Instituto del Cáncer Huntsman en la Universidad de Utah, manifestó que “si el virus está en los testículos pero no en el esperma, no se puede transmitir sexualmente, pero sí causar daños a largo plazo a la producción del líquido seminal”.

Pese al avance obtenido con el estadios, los investigadores del estadio advirtieron que no se debe descartar del todo la posibilidad de transmisión mediante las relaciones sexuales, ya que el estudio no es “lo suficientemente completo”. Por ello, precisaron que es necesario seguir las recomendaciones dadas por las autoridades, a fin de evitar cualquier rasgo de contagio. Actualmente, hay más de 3.2 millones de casos positivos por COVID-19 en todo el mundo y más de 230 mil muertes.

