El Coronavirus en Estados Unidos (USA) promete convertirse en una de las pesadillas más grandes del país norteamericano. A pesar de las medidas impuestas por el gobierno de Donald Trump, la curva continúa en crecimiento, lo que genera alarma entre los pobladores de una de las naciones más pobladas del continente. Minuto a minuto por Depor.com. Al inicio de hoy sábado 18 de abril, el número de contagiados supera los 686,000 mil casos, mientras que la cifra de muertes es de al menos 33,000 mil personas. Sin embargo, parte de ellos decidió salir a las calles, debido a que la tasa de desempleo aumenta cada vez más, lo que genera inestabilidad en la economía de uno de los países más grandes del mundo.

Por otro lado, es probable que se reactiven las actividades para evitar que la economía se siga viendo perjudicada, lo que podría hacer que las cifras dadas se disparen y que el número de muertes siga elevándose. El gobierno norteamericano comenzó a tomar medidas para que la enfermedad no continúe causando muertes de sus compatriotas y la cifra se desacelere con relación a los últimos días. Pese a las desalentadores cifras, también se pudo conocer que más de 58,000 han logrado recuperarse.

Coronavirus en Estados Unidos, sábado 18 de abril: minuto a minuto

Coronavirus Estados Unidos | Buenos días: te presentamos las últimas noticias en Estados Unidos con el paso del COVID-19.

Coronavirus en Estados Unidos, viernes 17 de abril: minuto a minuto

Coronavirus Estados Unidos | Unidad de inteligencia médica de Estados Unidos advirtió del coronavirus. A finales de febrero, cuando el presidente Donald Trump exhortaba a los estadounidenses a no atemorizarse por el nuevo coronavirus, sonaban ya las alarmas en una pequeña unidad de inteligencia poco conocida situada en una base del ejército una hora al norte de Washington.

Coronavirus Estados Unidos | Hospitalizaciones e intubaciones por COVID-19 continúan bajando en Nueva York. El número de pacientes ingresados se ha reducido en más de 1.500 desde el lunes y se sitúa ahora en algo más de 17.300.

Coronavirus Estados Unidos | Comic-Con de San Diego canceló su edición 2020 por coronavirus. La fiesta más importante de la cultura pop canceló su edición que se iba a celebrar del 23 al 26 de julio en San Diego.

Coronavirus Estados Unidos | Donald Trump aseguró que el balance de muertos en China “es mucho mayor que el de Estados Unidos”. El mandatario estadounidense está convencido de que China no ha revelado la totalidad de las muertes que ha dejado el nuevo coronavirus en su territorio.

Coronavirus Estados Unidos | Casi 30 ancianos mueren en una residencia de Queens, epicentro del coronavirus. Una cuarta parte de todas las personas que han muerto en Nueva York por COVID-19 fue en hogares de ancianos, que tienen prohibidas las visitas desde mediados de marzo.

Coronavirus Estados Unidos | Un sencillo pero significativo homenaje recibió esta semana el médico caleño Jorge Martínez, quien actualmente hace parte de un equipo de profesionales de la salud que día a día pone el pecho para enfrentar la emergencia sanitaria por cuenta del coronavirus en Estados Unidos.

Coronavirus Estados Unidos | Crecen las manifestaciones contra el confinamiento. Decenas de opositores a las medidas de cuarentena por coronavirus se reunieron el jueves frente al Capitolio de Richmond, sede del gobierno del estado de Virginia.

Coronavirus Estados Unidos | Gana terreno en Estados Unidos teoría que indica brote COVID-19 sería un error involuntario de laboratorio. China actualiza sus cifras del COVID-19 y aumenta en 1,300 los muertos.

Coronavirus Estados Unidos | Allen Daviau, director de fotografía en “E.T.”, falleció por coronavirus a los 77 años. El cineasta falleció en Los Ángeles (EE.UU.), en la Casa de Campo y Hospital de Cine y Televisión, una comunidad de retiro para profesionales del sector donde, según The Hollywood Reporter, ya han perdido la vida cuatro personas por COVID-19.

Coronavirus Estados Unidos | Trump reveló proceso de tres etapas para terminar con confinamientos por coronavirus. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso este jueves pautas bajo las cuales los gobernadores estatales del país podrían actuar para revivir a la economía en un proceso escalonado de tres etapas tras el cierre por el coronavirus.

Coronavirus Estados Unidos | Cifras actualizadas . Al inicio del viernes 17 de abril, Estados Unidos ya reporta más de 671,400 contagios y 33,000 muertes por covid-19, según el monitoreo de la Universidad John Hopkins.

Coronavirus Estados Unidos | Buenos días: te presentamos las últimas noticias en Estados Unidos con el paso del COVID-19.

¿Qué hacer si tienes coronavirus?

Lo que especialistas recomiendan es que principalmente se evite ser presa del pánico. Hasta el momento, China, Italia, Irán y España son los países más afectados con el coronovirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ante cualquier síntoma se llame a los servicios de salud la línea gratuita 800-0044-800. Además puedes buscar información en el portal oficial de la Secretaría de Salud.

Coronavirus en Estados Unidos

De acuerdo al mapeo mundial de coronavirus realizado por el hospital Johns Hopkins, el país cuenta con cerca de 400 mil casos de COVID-19, siendo el que mayor contagios tiene en el planeta en la actualidad.

El Gobierno de Donald Trump ha sido fiel a su política de mantener la economía ajena a esta pandemia, por lo que no ha tenido una respuesta a nivel país para frenar la propagación de la enfermedad. Si bien ha cerrado las fronteras a vuelos de Europa y China, son los gobernadores de cada Estados los que han tomado medidas más drásticas, especialmente, aquellos que tiene mayor número de casos, como en el caso de Nueva York, que bordea más 80 mil casos.

Un mensaje de agradecimiento para los trabajadores médicos se muestra en la puerta de una casa en Culver City, California. (Foto: AFP/Chris Delmas)

Coronavirus en Estados Unidos: estimados en la Casa Blanca

Ante el incremento exorbitantes de casos confirmados por coronavirus en Estados Unidos, los científicos convocados por la Casa Blanca estimarían que de continuar la propagación del virus se podría llegar a las 200 mil muertes, en el peor de los escenarios.

Así lo precisó el epidemiólogo del equipo a cargo de contener la pandemia del COVID-19 en EE.UU., Anthony Fauci, quien añadió que ese sería una de las peores situaciones, pues va a depender de diversos factores para conocer hasta qué punto se puede llegar a cumplir ese estimado. "Viendo lo que tenemos ahora, yo diría entre 100.000 y 200.000 casos, pero no quiero atenerme a ese estimado. Perdón, me refería a muertes”, dijo Anthony Fauci en diálogo con CNN. Si bien, de acuerdo a su experiencia, manifestó que ve poco probable que se cumpla el peor escenario, pues “casi con seguridad está fuera del cuadro. No es imposible, pero muy improbable”.

¿Cómo se transmite el nuevo coronavirus?

El nuevo COVID-19 originalmente puede haberse transmitido por contacto directo entre animales y humanos. Sin embargo, en nuevas informaciones se ha confirmado que este coronovirus se puede transmitir de persona a persona.

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante de la COVID-19?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más no por el aire.

Recomendaciones de la OMS sobre el coronavirus

¿Es posible contagiarse de COVID-19 por contacto con una persona que no presente ningún síntoma?

La principal forma de propagación del coronavirus es a través de las gotículas respiratorias expelidas por alguien al toser. El riesgo de contraer la COVID-19 de alguien que no presente ningún síntoma es muy bajo. Sin embargo, muchas personas que contraen la COVID-19 solo presentan síntomas leves. Esto es particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad. Por lo tanto, es posible contagiarse de alguien que, por ejemplo, solamente tenga una tos leve y no se sienta enfermo. La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre el periodo de transmisión de la COVID-19 y seguirá informando sobre los resultados actualizados.

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante de la COVID-19?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más que por el aire.

¿Cuáles son los síntomas?

Entre los síntomas más frecuentes del coronavirus se encuentran: fiebre, tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza, y en los casos más graves se presenta dificultad para respirar.

¿Qué cuidados debe seguir un enfermo de coronavirus?

No automedicarse.

Seguir las indicaciones del médico.

Mantener reposo en casa.

No saludar de mano, beso o abrazo.

Lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70%.

Consumir diariamente verduras y frutas y, por lo menos ocho vasos de agua simple.

Lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilice.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la COVID-19?

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico.

TE PUEDE INTERESAR:

VIDEO RECOMENDADO:

Niño realizó increíble pirueta aérea que acabó en un golazo de ‘chalaca’ y es viral (17/04/2020)