Este viernes 3 de abril, el número de casos en el país es mayor a 230,000, mientras que la cifra de muertes es de 5,926. Incluso, se pudo conocer que el país norteamericano registró 1,169 muertos en solo 24 horas, de acuerdo con el balance de la Universidad Johns Hopkins, convirtiéndose en la mayor cifra diaria de decesos -hasta ahora- en el mundo. La ciudad de Nueva York sobrepasa en casos al epicentro mundial del brote del COVID-19, Wuhan, China. Nada parece detener la propagación del coronavirus en Estados Unidos en los próximos días. Una crisis sanitaria se vive al norte de América.

Se encienden las alarmas, mientras la población espera un mensaje de Donald Trump. En las últimas jornadas, EE.UU. se ha convertido en el primer país del mundo con más casos de COVID-19. El epicentro actual del brote de la epidemia se encuentra en el país de América del Norte.

Coronavirus en Estados Unidos, viernes 3 de abril: minuto a minuto

Coronavirus en Estados Unidos | Al menos un millón de casos de infección han sido detectados en 188 países y territorios, en particular en Estados Unidos (234,462 infectados, de los cuales 5,607 murieron), donde la pandemia avanza con rapidez.

Coronavirus en Estados Unidos | Cifras de desempleo en Estados Unidos podría seguir en aumento en abril debido a la propagación del COVID-19 en el país, así como el cierre de diferentes negocios.

Coronavirus en Estados Unidos | Las ventas de cerveza aumentaron en un 34% a finales de marzo, mientras que la demanda por marihuana creció de igual forma en plena crisis por el coronavirus en Estados Unidos.

Coronavirus en Estados Unidos | Estados Unidos rompió el récord mundial de más personas fallecidas en un solo día con 1169 muertes. El país norteamericano superó la barrera de 6000 decesos y declaró a dos ciudades más en estado de desastre.

De acuerdo al mapeo mundial de coronavirus realizado por el hospital Johns Hopkins, el país cuenta con 230.000 mil casos de COVID-19, siendo el que mayor contagios tiene en el planeta en la actualidad.

El Gobierno de Donald Trump ha sido fiel a su política de mantener la economía ajena a esta pandemia, por lo que no ha tenido una respuesta a nivel país para frenar la propagación de la enfermedad. Si bien ha cerrado las fronteras a vuelos de Europa y China, son los gobernadores de cada Estados los que han tomado medidas más drásticas, especialmente, aquellos que tiene mayor número de casos, como en el caso de Nueva York, que bordea más 80 mil casos.

Coronavirus en Estados Unidos: estimados en la Casa Blanca

Ante el incremento exorbitantes de casos confirmados por coronavirus en Estados Unidos, los científicos convocados por la Casa Blanca estimarían que de continuar la propagación del virus se podría llegar a las 200 mil muertes, en el peor de los escenarios.

Así lo precisó el epidemiólogo del equipo a cargo de contener la pandemia del COVID-19 en EE.UU., Anthony Fauci, quien añadió que ese sería una de las peores situaciones, pues va a depender de diversos factores para conocer hasta qué punto se puede llegar a cumplir ese estimado. "Viendo lo que tenemos ahora, yo diría entre 100.000 y 200.000 casos, pero no quiero atenerme a ese estimado. Perdón, me refería a muertes”, dijo Anthony Fauci en diálogo con CNN. Si bien, de acuerdo a su experiencia, manifestó que ve poco probable que se cumpla el peor escenario, pues “casi con seguridad está fuera del cuadro. No es imposible, pero muy improbable”.

