El agua es un líquido que las personas lo utilizan de muchas formas: para beber, higiene, lavado de los alimentos, limpieza del hogar, entre otros. En Lima, la empresa encargada de brindar este servicio a los ciudadanos es el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal). Por ello y para que la empresa verifique que no hay problemas con las tuberías, constantemente sus representantes deben acercarse a diferentes distritos de la capital para realizar trabajos de mantenimiento. Por tal motivo, este miércoles 25 de octubre no habrá agua en algunas zonas de la ciudad, así que para que no te sorprenda la ausencia del servicio en tu hogar, Depor ha preparado esta nota con la información.

Cortes de agua programados para el miércoles 25 de octubre

La Victoria

Ubicación: Av. Grau, Av 28 de julio, Av. Huamanga y todas las calles interiores a este cuadrante.

Av. Grau, Av 28 de julio, Av. Huamanga y todas las calles interiores a este cuadrante. Horario de corte: desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. Motivo: trabajos de empalme.

¿Qué es Sedapal?

Es una entidad que tiene como misión brindar agua potable de calidad a los ciudadanos de Lima Metropolitana y Callao, quienes utilizan este líquido para cocinar, bañarse, lavar su ropa y más.

¿Dónde está el número de suministro de Sedapal?

Revisa la parte superior derecha de tu recibo físico y listo.

Si no tienes el recibo físico, entonces puedes consultar la información AQUÍ.

¿Cómo afiliarte para recibir tu recibo de agua de forma online?

Ingresa a https://www.gob.pe/sedapal, hacer clic en la pestaña clientes y luego en afiliarte a recibo digital.

Registra los datos que solicitan y suscríbete.

¿Cuáles son las agencias de Sedapal en Lima?

Agencia La Molina

Dirección: Av. Flora Tristán 539 - Urb. Santa Patricia - 2da Etapa - La Molina.

Av. Flora Tristán 539 - Urb. Santa Patricia - 2da Etapa - La Molina. Horario: Lunes a sábado de 8:20 a.m. a 5:00 p.m.

Agencia Puente Piedra

Dirección: Jr. 9 de Junio 254 - Puente Piedra.

Jr. 9 de Junio 254 - Puente Piedra. Horario: Lunes a sábado de 8:20 a.m. a 5:00 p.m.

Agencia Punta Negra

Dirección: Antigua Panamericana Sur Mz. Y Lt. 01-02 - Urb. La Merced - Punta Negra.

Antigua Panamericana Sur Mz. Y Lt. 01-02 - Urb. La Merced - Punta Negra. Horario: Lunes a sábado de 8:20 a.m. a 5:00 p.m.

Agencia San Juan de Miraflores

Dirección: Av. Los Héroes 662 - San Juan de Miraflores

Av. Los Héroes 662 - San Juan de Miraflores Horario: Lunes a sábado de 8:20 a.m. a 5:00 p.m.

Agencia San Martín de Porres

Dirección: Av. Perú 1362 - Urb. Perú -San Martin de Porres.

Av. Perú 1362 - Urb. Perú -San Martin de Porres. Horario: Lunes a sábado de 8:20 a.m. a 5:00 p.m.

Agencia Zárate

Dirección: Av. Gran Chimú 1017 - San Juan de Lurigancho.

Av. Gran Chimú 1017 - San Juan de Lurigancho. Horario: Lunes a sábado de 8:20 a.m. a 5:00 p.m.

Centro de Servicio Ate Vitarte

Dirección: Av. Nicolás Ayllón 2309 - Ate.

Av. Nicolás Ayllón 2309 - Ate. Horario: Lunes a sábado de 8:20 a.m. a 4:00 p.m.

Centro de Servicio Breña

Dirección: Av. Tingo María 600 - Breña.

Av. Tingo María 600 - Breña. Horario: Lunes a sábado de 8:20 a.m. a 4:00 p.m.

Centro de Servicio Callao

Dirección: Av. Guardia Chalaca 1131 - Callao.

Av. Guardia Chalaca 1131 - Callao. Horario: Lunes a sábado de 8:20 a.m. a 4:00 p.m.

Centro de Servicio Callao - sede Ventanilla

Dirección: Av. La Playa Mz. O5-Lt.30 - A.H. Los Licenciados de Ventanilla - Callao.

Av. La Playa Mz. O5-Lt.30 - A.H. Los Licenciados de Ventanilla - Callao. Horario: Lunes a sábado de 8:20 a.m. a 4:00 p.m.

Centro de Servicio Comas

Dirección: Av. Victor Andrés Belaunde Oeste - Cuadra 5 Urb. El Retablo - Comas.

Av. Victor Andrés Belaunde Oeste - Cuadra 5 Urb. El Retablo - Comas. Horario: Lunes a sábado de 8:20 a.m. a 4:00 p.m.

Centro de Servicio San Juan de Lurigancho

Dirección: Av. Próceres de la Independencia 3105 - Urb. Canto Grande - San Juan de Lurigancho.

Av. Próceres de la Independencia 3105 - Urb. Canto Grande - San Juan de Lurigancho. Horario: Lunes a sábado de 8:20 a.m. a 4:00 p.m.

