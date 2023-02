El 24 de febrero, Karol G lanza “Mañana será bonito”, su cuarto álbum de estudio tras “Unstoppable”, “Ocean” y “KG0516″. Así, la exitosa artista colombiana busca sorprender a su público con 17 nuevos temas, que prometen hacernos bailar y presentar un lado nunca antes visto de “La Bichota”.

Si bien la cantante, cuyo verdadero nombre es Carolina Giraldo Navarro, ya había hablado sobre el desamor, la “tusa”, traiciones y hasta relaciones sin compromiso, ahora se mostraría mucho más vulnerable.

En este contexto, ¿quieres saber lo que más teme Karol G de su nuevo álbum “Mañana será bonito”? A continuación, te revelamos lo que contó esta celeb de Colombia sobre su próximo lanzamiento.

¿CUÁL ES EL TEMOR DE KAROL G ANTES DEL LANZAMIENTO DE SU ÁLBUM “MAÑANA SERÁ BONITO”?

Recientemente, Karol G concedió una entrevista a The New York Times. Allí, la intérprete de “Provenza” confesó que su más grande temor era reconocer si había sido demasiado sincera en este disco.

“Estoy siendo muy abierta con este álbum, y eso me asusta un poco, porque no soy una persona perfecta (...) El disco es más Carolina que Karol G. Cosas personales que tenía dentro, las soltaba en mis letras. La gente va a saber mucho de mi vida personal con mis canciones. Pero ya no quiero tener las canciones dentro de mí, porque sé que la gente puede sanar muchas cosas con la música”, afirmó.

En ese sentido, la estrella de la música latina manifestó que, para ella, escribir estos temas era “una muy buena manera de curar cosas que no puedo explicar”.

Karol G estrena su cuarto álbum de estudio (Foto: Karol G / Instagram)

¿“MAÑANA SERÁ BONITO” TIENE UN CONCEPTO?

Según la colombiana, está muy nerviosa con este próximo lanzamiento. Más aún, considerando que muchos de sus colegas “se esfuerzan mucho por encontrar un concepto, por ser muy experimentales”.

Sin embargo, la joven de 32 años admitió que ella ha escogido otro camino: “Eso me encanta. Y es una buena manera de hacer arte. Pero el concepto de este álbum soy yo misma. No quería que la gente pensara que era muy simple o normal (...) Ahora estoy estresada porque creo que las expectativas son muy altas”.

Vale precisar que, de acuerdo con el periodista Jon Pareles, el álbum no ofrece una narrativa. Al contrario, “la lista de canciones deambula entre aventuras y besos, excesos despreocupados y enamoramientos cautos”.

La portada de "Mañana será bonito" (Foto: Universal Music Latin)

¿LA COLABORACIÓN CON SHAKIRA LLEGARÁ CON EL ÁLBUM?

La respuesta corta es SÍ. Shakira y Karol G interpretan juntas el tema “TGQ”, una composición en la que ambas hablan abiertamente sobre sus rupturas y que se presenta como un posible gran éxito luego de la canción de “Shak” y Bizarrap.

“Ella me dijo: ‘Dios mío, gracias. Esa letra es exactamente como me siento ahora mismo’”, explicó Karol G sobre esta nueva balada con tintes de reguetón.