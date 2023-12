Imagina que estás soñando placenteramente y de pronto aparece tu expareja, no sólo ello, pues te involucras con ella íntimamente, al punto de no sentirte culpable. ¿Te ha pasado alguna vez? Si es así y no sabes a qué se debe, aquí te lo contamos.

Aunque en un inicio puede causarte mucha intriga porque actualmente tienes novio o novia, lo mejor es prestar atención a las señales que te está enviando; y si en caso te encuentras solo, pero evocaste a esta persona que significó mucho para ti, atenta a su interpretación.

¿QUÉ SIGNIFICA DE SOÑAR QUE VUELVES CON TU EX Y TENER INTIMIDAD?

Soñar que vuelves con tu ex tiene un poderoso significado que Ian Wallace te revela en su libro “El top 100 de los sueños”.

Si sueñas que haces el amor con tu ex, “significa que alguna situación de tu vida actual te está haciendo darte cuenta de las cualidades que asocias con esta persona” , precisa.

, precisa. Si sueñas que regresaste con tu ex y estás íntimamente con esta persona, no quiere decir que quieres retomar esa relación, sino que usas su identidad para simbolizar sus cualidades que son valiosas para ti y que quizá también son parte de tu personalidad.

no quiere decir que quieres retomar esa relación, sino que usas su identidad para simbolizar sus cualidades que son valiosas para ti y que quizá también son parte de tu personalidad. Si sueñas que regresaste con tu ex, quien no era de fiar, quiere hacerte notar que no quieres afrontar una realidad.

quiere hacerte notar que no quieres afrontar una realidad. Si sueñas con un ex cariñoso , te muestra que eres una persona cariñosa y quizá no lo sabías.

, te muestra que eres una persona cariñosa y quizá no lo sabías. Si sueñas que tu ex aparece de la nada, ¡cuidado! Ya que es una advertencia para mostrarte que repites patrones negativos de tu antigua relación en la actual.

¡cuidado! Ya que es una advertencia para mostrarte que repites patrones negativos de tu antigua relación en la actual. Si sueñas teniendo intimidad con tu ex, quiere decir que estás en un periodo muy creativo y te encuentras emocionado con un nuevo proyecto.

¿CUÁL ES LA RECOMENDACIÓN SI SE TIENE ESTE SUEÑO?

Si sueñas teniendo sexo con tu ex, te está pidiendo que te comprometas a alcanzar un nivel mayor de conciencia para entender tus necesidades, sobre todo en temas de pareja; así que préstale mucha atención.