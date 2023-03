Si jugaste el Powerball y tuviste la suerte de ganar algún premio, ten en cuenta que debes cumplir algunos requisitos para que te lo entreguen; pero no te preocupes, ya que estos son muy sencillos.

Antes te precisamos que las modalidades para que puedas cobrar lo que ganaste dependerá del monto, si en caso resultes ser el afortunado de llevarte el premio mayor tendrás que elegir la forma de pago: anual o un pago único.

¿QUÉ REQUISITOS DEBO CUMPLIR PARA COBRAR UN PREMIO DEL POWERBALL?

En caso hayas acertado jugando la lotería, el cobro de tu premio dependerá del estado donde hayas comprado tu boleto, ya que se establece un tiempo mínimo para que este sea entregado, así tenemos:

90 días de plazo para Nuevo México

para Nuevo México 180 días de plazo para Arizona, Arkansas, Colorado, Connecticut, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Puerto Rico, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Virginia, Washington, Washington DC, West Virginia, Wisconsin y Wyoming.

para Arizona, Arkansas, Colorado, Connecticut, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Puerto Rico, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Virginia, Washington, Washington DC, West Virginia, Wisconsin y Wyoming. 182 días de plaz o para Maryland

o para Maryland 6 meses de plazo para Islas Vírgenes

para Islas Vírgenes 1 año de plazo para Delaware, Illinois, Iowa, Kansas, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, New Hampshire, New Jersey, New York, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island y Vermont

para Delaware, Illinois, Iowa, Kansas, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, New Hampshire, New Jersey, New York, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island y Vermont 1 año de plazo para California siempre y cuando se gane el premio mayor y 180 días para los otros premios.

Qué más tener en cuenta

Asimismo, una vez que te acerques a cobrar tu premio verificarán que hayas comprado el boleto legalmente y ver qué números acertaste. No solo ello, tendrás que ser mayor de edad y no es indispensable tener la ciudadanía estadounidense.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA COBRAR LOS PREMIOS DE POWERBALL ONLINE?

A igual que las personas que compraron su boleto de Powerball de forma presencial, quienes lo adquirieron de forma virtual deben cumplir los mismos requisitos: haber comprado el ticket de manera oficial, mantener su validez, ser mayor de edad y no olvidar reclamarlo a tiempo.

SI GANO UN PREMIO MENOR A 600 DÓLARES, ¿CÓMO ES EL PAGO?

¿Ganaste un premio menor a US$ 600 y no sabes cómo cobrarlo? Tranquilo, solamente debes acercarte a cualquier vendedor minorista de Powerball autorizado del lugar donde hayas jugado para que te lo entregue en efectivo. Si el vendedor no tiene el dinero suficiente para entregártelo, puede enviarte a otro establecimiento o a un centro de cobro de premios.

La otra opción es que reclames por correo tu premio; por tanto, averigua el mail exacto de acuerdo con tu jurisdicción para escribirles. Cabe señalar que la dirección de correo la establece la oficina de lotería estatal.

¿CÓMO COBRO SI GANÓ MÁS DE US$ 600?

Si tu premio supera los 600 dólares puedes acercarte a una oficina del distrito social, un centro de pago o la sede de la lotería, aunque también puedes solicitarlo por correo, pero tardaría unos días. Ten en cuenta que el monto podría variar según el estado.

Otra opción que dan en algunos estados es enviar tu solicitud mediante buzones de correo, aquí tendrás que poner en un sobre la boleta firmada y un formulario completado.