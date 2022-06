Si bien su vida estuvo marcada por momentos felices como el día que fue elegida Miss Universo 1993 y cuando tuvo a sus hijos con Marc Anthony, Dayanara Torres también se enfrentó a situaciones difíciles: cuando le diagnosticaron cáncer de piel (melanoma), enfermedad que enfrentó con valentía y que superó con éxito.

La modelo puertorriqueña reveló en 2019 que padecía de cáncer de piel (melanoma), enfermedad surgida producto de una herida y un lunar a los que no prestó atención en su momento.

Luego de ser operada y pasar por un tratamiento, la exreina de belleza superó exitosamente la enfermedad. Desde aquella experiencia se mostró activa en campañas contra el melanoma, advirtiendo de sus consecuencias e incentivando a las personas a realizarse un chequeo y descarte. Ahora, Dayanara Torres ha recordado lo que fue lidiar con el cáncer.

CUANDO A DAYANARA TORRES ENFRENTÓ EL CÁNCER DE PIEL

Durante su participación en el programa “La mesa caliente”, Dayanara Torres recordó cuando en el 2019 le diagnosticaron cáncer de piel (melanoma). La empresaria puertorriqueña confesó que la enfermedad surgió producto de una herida y un lunar a los que no prestó atención en su momento.

“Yo tenía una ignorancia total sobre el cáncer de melanoma, igual que tantas personas. Yo pensaba que era algo fácil, es una manchita pues que me la quiten y seguimos sanando. No es así”, recordó la exreina de belleza en el programa de Telemundo.

Dayanara Torres reconoció que en un inicio no le dio importancia al lunar que tenía en la piel. Este fue el primer signo de alarma del cáncer, pero que no detecto por desconocimiento. Incluso, amigos y compañeros le sugirieron que se haga unos chequeos, pero ella lo dejó pasar.

“El cáncer de piel está en tu piel, tu órgano mayor, está en todo tu cuerpo, puede correr por cualquier órganos que le dé la gana. Y yo pues no le presté atención, eso iba creciendo. Era un lunar detrás de mi pierna derecha y como es la parte de atrás no lo estoy viendo constantemente. La gente sí me lo mencionaba “deberías chequearlo”, pero yo con tantas cosas que tenía que hacer no le preste atención (...)”, explicó.

Cuando Dayanara Torres descubrió que tenía cáncer en la piel

Cuando decidió ir al hospital, Dayanara Torres descubrió que se trataba de cáncer en la piel y desde entonces se enfrentó a la enfermedad con un tratamiento y una operación.

“(…) Así fui, poco a poco, finalmente fui y cuando lo encontraron ya era etapa tres. Ya había llegado a los nódulos y podía abrir a cualquier lugar. Gracias a Dios, removieron, hicieron la operación, la de 77 puntos, en toda la pierna por detrás”, agregó.

Afortunadamente, la exreina de belleza superó exitosamente la enfermedad y hasta el día de hoy se mantiene controlada.

“Hasta el sol de hoy solo tengo que regresar cada tres meses a revisar que todo esté bien y que nada se aparezca por ahí, que nada se va a aparecer”, indicó.