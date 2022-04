A pesar de que han pasado cinco décadas desde que “El padrino” llegó a la pantalla grande, esta película continúa fascinando a la audiencia; no por nada se ha llevado los aplausos y críticas positivas de varias generaciones, llegando a ser considerada uno de los mejores y más influyentes filmes de la historia, especialmente en el género de cine de gánsteres. Si bien, todos quedamos impactados con la trama, de seguro te preguntas cómo fue el trabajo para trasladar la novela homónima de Mario Puzo a los estudios cinematográficos, algo que no fue nada sencillo y veremos con mayor detalle en “The Offer”, la miniserie de Paramount+ que relata el detrás de escena de toda la producción. No solo ello, también conoceremos algunos sucesos que surgieron durante el rodaje, tal como el altercado entre Frank Sinatra con el escritor de la obra.

Si eres uno de los fanáticos de la película estadounidense de 1972, dirigida por Francis Ford Coppola, esta nota es para ti, ya que te daremos a conocer los detalles revelados en el proceso de adaptación de la obra al filme, que de acuerdo con los avances muestra la existencia de disputas entre el director y el estudio, las dificultades para armar el elenco y los intentos de sabotaje de la mafia italiana; esto último se vio reflejado cuando el antiguo director de Paramount, Robert Evans, encuentra una rata muerta sobre su cama de hotel, una clara advertencia para que no saque adelante este proyecto.

En esta ocasión nos centraremos el momento en que Frank Sinatra se peleó con Mario Puzo por un personaje de su novela. ¿Qué sucedió exactamente? ¿Qué se dijeron? Esta y otras respuestas a continuación.

Fotografía de archivo tomada el 1 de octubre de 1992 en Washington del cantante y actor Frank Sinatra durante la reapertura del Teatro Warner (Foto: Paul J. Richards / AFP)

EL ALTERCADO QUE TUVO FRANK SINATRA CON MARIO PUZO

Para adaptar la novela “El padrino” a la película, Coppola tuvo que reducir las tramas secundarias y acortar el desarrollo de algunos personajes secundarios del libro con el fin de centrarse en la familia protagonista. Tal fue el caso del sicario de la familia, Luca Brassi, o el del cantante melódico en crisis, Johnny Fontane, que se entendía era Frank Sinatra.

Este hecho habría incomodado al cantante porque sentía que el libro era una ofensa, ya que hacía ver a los italoamericanos como animales. No solo eso, pues lo mostraba como un fracasado, algo que obviamente no estaba dispuesto a tolerar. Pero su malestar fue más allá cuando se encontró una vez con Mario Puzo en un restaurante y no se guardó nada.

Retrato tomado el 5 de junio de 1962 del cantante estadounidense Frank Sinatra, durante una recepción en el Ayuntamiento de París, donde recibió la medalla de la Ciudad de París (Foto: AFP)

¿Cómo fue el encuentro entre Frank Sinatra y Mario Puzo?

De acuerdo con el final del primer episodio de “The Offer” titulado “Un asiento en la mesa”, se ve a Mario Puzo, interpretado por Patrick Gallo, en Los Angeles adaptando su obra a la pantalla grande para Paramount junto al productor Albert. S. Ruddy, papel realizado por Miles Teller. En el encuentro se menciona las veces que Sinatra se ha ofendido con la novela.

Otra escena nos muestra a Puzo ver a Sinatra, interpretado por Frank John Hughes, en Chasen’s, por lo que trata de encontrarse con él, pero todo termina mal, ya que los dos tienen que ser separados en medio de un altercado; mientras el cantante los insulta, el escritor intenta apuñalarlo con un tenedor en defensa propia, describe The Hollywood Reporter.

El legendario cantante estadounidense Frank Sinatra en una imagen de archivo fechada en abril de 1968 en el aeropuerto de Orly llega a París (Foto: AFP)

¿Realmente sucedió esta pelea?

Si bien, en la vida real sí ocurrió entre ellos un altercado, este jamás llegó a las agresiones físicas, algo que sí fue recreado para la ficción. El propio Puzo, quien redactó un artículo para la revista New York, de agosto de 1972, relata lo que realmente ocurrió entre ellos la vez que se encontraron una noche en Chasen’s, un lugar de moda de la época en la que iban celebridades.

Según contó, todo comenzó cuando un famoso amigo suyo lo invitó a cenar a un restaurante para presentarle a Francis Albert. Sin embargo, cuando llegó, lo llevaron a la mesa donde estaba Frank Sinatra y lo presentaron ante él.

Puzo contó que el cantante respondió sin levantar la vista de su plato: “No lo creo. No quiero conocerlo. ¿Quién te dijo que pusieras eso en el libro? ¿Tu editor? Tras ello, [comenzó a] gritar insultos”, precisó.

Sin embargo, el escritor y guionista aclaró que en medio de los gritos, Sinatra jamás usó un lenguaje vulgar, precisando que la confrontación fue solamente verbal. Ante el altercado, él opto por retirarse y el artista salió tras él diciéndole: “¡Ahogate! ¡Adelante, ahógate!”.