Si hay algo que ha dejado muy claro Dominic Toretto, a lo largo de la saga “Rápidos y furiosos” (“Fast & Furious”, en inglés), es que no hay nada más importante que la familia, algo que Vin Diesel, el actor que lo interpreta, también lo entiende a la perfección. Por ello, te damos a conocer cuántos y quiénes son los hijos del protagonista de esta serie de películas de acción.

Cabe señalar que cuando falleció Paul Walker, el 30 de noviembre de 2013, el también productor dijo que había ganado una hija más y cumpliendo ese rol, acompañó al altar a Meadow Walker cuando se casó con el actor Louis Thornton-Allan en 2021.

¿CUÁNTOS HIJOS TIENE VIN DIESEL?

Vin Diesel tiene en total tres hijos, todos fruto de su relación con la modelo mexicana Paloma Jiménez, con quien lleva más de una década a su lado, pues están juntos desde el año 2017.

Vin Diesel y Paloma Jiménez en la fiesta de los Oscar de la Feria de Vanity de 2022 después de la 94ª entrega de los Oscar el 27 de marzo de 2022 (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

¿CÓMO SE LLAMAN LOS HIJOS DE VIN DIESEL?

A continuación, datos de cada uno de los hijos que tuvo Vin Diesel con Paloma Jiménez.

HANIA

Hania Riley Sinclair es la hija mayor de Vin Diesel y Paloma Jiménez. Ella nació el 2 de abril de 2008 y actualmente es toda una adolescente que se hace llamar Similce. La primogénita de la estrella de Hollywood nació justo cuando estaba filmando “Rápidos y furiosos 4″.

“Fue un día largo, en el que Paul Walker y yo estábamos peleando entre nosotros en esta escena. Llegó a mi tráiler al final del día y él me dijo: ‘Algo está en tu mente’. [Sí, yo] tenía un secreto: No le estaba diciendo a nadie en el mundo que mi hija estaba a punto de nacer. Nunca olvidaré lo que me dijo: ‘Vin, entra en esa habitación del hospital y corta el cordón umbilical. Será el mejor día de tu vida’”, recordó, según una publicación de MDZ.

La muchacha ya debutó como actriz en la serie de televisión “Fast & Furious Spy Racers”, que se emitió entre 2019 y 2020.

La primogénita del actor estadounidense (Foto: Vin Diesel / Instagram)

VINCENT

Vincent Sinclair es el segundo y único hijo varón de Vin Diesel y Paloma Jiménez. Él nació el 3 de abril de 2010 y por obvias razones, decidieron llamarlo igual que su padre. También está en la etapa de la adolescencia.

Al igual que su progenitor, el menor también quiere seguir los pasos de su padre en la actuación, tal como lo está haciendo su hermana mayor. Es más, ya hizo su debut en “Fast & Furious 9″, donde representó la versión más joven del personaje de Dominic Toretto.

El actor estadounidense publica pocas fotos con sus hijos en sus redes sociales, pero las veces que lo ha hecho, les demuestra cuánto los ama.

El actor al lado de Vincent, su único hijo varón (Foto: Vin Diesel / Instagram)

PAULINE

Pauline Sinclair es la última hija de Vin Diesel y Paloma Jiménez. La pequeña nació el 16 de marzo de 2015. Su nombre es en honor a su querido amigo Paul Walker.

“No hay otra persona en la que esté pensando mientras cortaba este cordón umbilical. Sabía que él estaba ahí, y sentí, ya sabes, una manera de mantener su memoria como parte de la mía como parte de mi mundo”, dijo a Today.

Al ser la menor es la que más protege el histrión, esto no quiere decir que se descuide de sus otros hijos. Sin lugar a duda, un gran padre en la ficción y en la vida real.