Algunas a veces realizar transmisiones en vivo resulta ser un arma de doble filo y ello queda evidenciado en las redes sociales de las celebridades. Recientemente, la actriz Danna García realizó un Facebook Live y un cibernauta se conectó para decirle groserías que quedaron registradas.

Resulta que la protagonista de la telenovela “Pasión de gavilanes” conversó con sus fans a través de un Facebook Live y la actriz comenzó a responder las consultas de sus seguidores tras haberse recuperado del COVID-19. Sin embargo, ella nunca esperó que un usuario se conectara solo para decirle groserías en vivo.

Ante esta incómoda situación, la colombiana trató de mostrarse tranquila, pero al mismo tiempo se armó de valor para responderle a su detractor. “¡Oye Mario, me estás diciendo groserías! No sé si alguien está leyendo lo que me está diciendo”, comentó sorprendida.

“Tú sabes Mario que todo lo que sale por la boca de uno, habla de uno mismo. Analicemos esto todos. Todo lo que no nos gusta de los demás es el espejo de nosotros mismos”, agregó.

Finalmente, Danna García reflexionó sobre las personas que utilizan parte de su tiempo para ofender a otras a través de las redes sociales. “Si de tu boca sale basura, ¿qué hay en ti? Exacto, basura. Las palabras marcan la vida de todos”, sentenció.

Los verdaderos fans de la actriz colombiana expresaron su apoyo con mensajes de aliento y reportando el comportamiento del cibernauta.

