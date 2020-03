Danna Paola es actualmente una de las artistas más populares a nivel internacional, desde los 5 años ha ido consolidando su carrera con grandes éxitos tanto en la música como en la actuación. Luego de interpretar a ‘Lu’ en “Élite”, catapultó su fama y ahora es reconocida en muchos lugares del mundo. Sin embargo, abrirse paso en la industria artística no es nada fácil pero su talento y dedicación han demostrado que es una artista multifacética.

Comenzó en la televisión a los 5 años; y en la música, a los 6. Las telenovelas infantiles “Rayito de luz” (2000) y “María Belen” (2001) fueron sus primeras escuelas en las que aprendió a manejarse delante de cámaras. Luego, gracias a esta última producción, Danna Paola estrenó su primer álbum “Mi globo azul” (2001) y el desenvolvimiento en el escenario ya era todo suyo.

Danna Paola estrenó su segundo álbum extendido como solista "Sie7e" en mayo del 2019 (Foto: Instagram)

Danna Paola era de esos pocos artistas infantiles que desbordaban una personalidad ajena a su corta experiencia. La actriz era lo suficientemente encantadora como para enamorar a cualquier productor de televisión y siempre se robaba el show de cada proyecto en el que formaba parte.

CUANDO DANNA PAOLA ERA ROCKERA

Antes de que se convirtiera en lo que es, Danna Paola tuvo que encontrar su estilo propio. El cambio que ha tenido ha sido tanto personal como físico, hoy te vamos a dejar algunas fotografías de cuando presumía un estilo más “rockero”. Se trata de las primeras tres publicaciones que compartió en su cuenta e Instagram.

Las imágenes fueron compartidas en el año 2012, la actriz de entonces 17 años terminaba de grabar la telenovela “Atrévete a soñar” y estaba a punto de lanzar el sencillo “Ruleta” de su nueva producción discográfica.

Danna Paola a los 17 años (Foto: Instagram)

En esta transición de niña a adolescente, Danna quería encontrar un estilo más rudo que la caracterizara. En las fotografías se muestra con un cabello despeinado, delineador en los ojos y una actitud muy rebelde.

Un año después llegaría su oportunidad en el musical Wicked en donde fue aclamada por la crítica debido a su papel protagónico.

Tras su paso por Élite, la actriz y cantante mexicana destaca en la industria del entretenimiento (Foto: Instagram)

DANNA PAOLA Y SUS NUEVOS RETOS

Explorando sonidos pop y urbanos, su más reciente disco incluye dos canciones de su autoría (“Mala fama” y “Oye Pablo”), cuyos videoclips suman más de 186 millones de reproducciones en YouTube. Tan solo un año antes, Danna Paola debutó en la plataforma de streaming Netflix con su personaje de Lucrecia en “Élite” (2018); la megaproducción juvenil española que expandió su popularidad a nivel internacional y que está próxima a una cuarta y quinta temporada.

“'Élite’ me hizo despertar en muchos sentidos. Me encontré a mí misma, porque Lucrecia (mi personaje) llegó a enseñarme millones de cosas que no tenía ni idea que tenía escondidas, a experimentar con mi personalidad, a ser una mujer libre, a romper mis propios prejuicios y a ser muy fuerte”, reconoció la actriz sobre su papel en la serie.

Sin embargo, no solo “Élite” construyó a la Danna Paola de hoy. Su constante exposición la derrumbó unas cuantas veces, pero su confianza en sí misma la hizo sobrellevar todas las dificultades que actualmente toma a la ligera, como las superficiales críticas a su peso, voz o actuación. Todo ello, con el incondicional respaldo familiar y público, del que tiene la suerte de jactarse.

“Soy una persona muy perfeccionista y me gusta que las cosas me salgan bien sí o sí. No puede haber un error”. Así se define Danna Paola a sus 24 años; y no es para menos. La cantante y actriz viene dando cada paso de su camino artístico con total cuidado. Ya sea en televisión o en música, no hay decisión que no sea meditada ni consultada entre sus íntimos.

¿DANNA PAOLA SE DESPIDE DE “LU” DE “ÉLITE”?

Danna Paola, actriz mexicana que interpreta a ‘Lu’ en “Élite”, compartió en su cuenta de Instagram un emotivo mensaje en el que aparentemente se despide de su personaje y de Las Encinas.

“Lucrecia... que suerte que hayas llegado, que fortuna compartir costillas y sombras, desde esas noches frías de enero soñando despierta para salir a cazar al amanecer hasta el día de hoy que no dejo de disfrutarte y aprenderte tanto. Nadie nos dice que no, y aquí estamos. Queen of drama & la puta ama”, escribió Danna Paola.

Además del mensaje, compartió una serie de fotografías, en la primera aparece la actriz leyendo un diario y en las tres siguientes son imágenes de Lucrecia Montesinos, uno de los personajes más importantes de la serie de Netflix no solo por su imponente personalidad sino también por su evolución.

De confirmarse la salida de Danna Paola de “Élite” será un golpe muy duro para los fans de la ficción española y de la intérprete mexicana, pero esperemos que los creadores del show conserven la esencia de la misma.

Élite 3 - Danna Paola | "El amor no es un crimen"

EPISODIOS DE LA TEMPORADA 3 DE “ÉLITE”

Carla. Carla y Polo se ven las caras en el juzgado, Ander teme por su salud, y Nadia tiene un nuevo pretendiente. Unos meses después, alguien muere en una fiesta...

Samuel y Guzmán. Guzmán trata de resarcirse, o eso parece... Nadia quiere la misma beca que Lu y está dispuesta a todo para conseguirla. Ander se sincera con sus seres queridos.

Cayetana y Valerio. Polo la pasa mal en la escuela. Samuel considera la propuesta de la policía mientras Rebeca y él se acercan. Ander lucha con el tratamiento.

Lu. Guzmán se le planta al padre de Nadia. Lu organiza una fiesta de San Valentín muy creativa, y la electricidad se siente en el aire. Rebeca enfrenta un dilema.

Ander. Rebeca trata de identificar al traidor. Una fiesta del apagón en la disco permite desvelar unas cuantas verdades impactantes.

Rebeca. Se termina el suspenso por la beca. Nadia toma una decisión crucial. Samuel se preocupa por Carla y termina chocando con Valerio.

Nadia y Omar. Se acerca el día de la graduación, pero el futuro de varios estudiantes sigue siendo completamente incierto. Polo trata de que sus madres den marcha atrás.

Polo. De a poco empieza a correrse el velo de misterio sobre la muerte en la fiesta. La policía interroga a los sospechosos, y algunos señalan para otra parte.

¿Cuándo será estrenada “Élite” 4?

VIDEO RECOMENDADO

Élite: un personaje transgénero, la sorpresa que podría introducir la temporada 4

TE PUEDE INTERESAR