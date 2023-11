El reconocido cantante, Iván Cruz, apodado el ‘Rey del Bolero’, falleció a los 77 años este lunes 6 de noviembre, según informó RPP. El legendario artista peruano había padecido en los últimos años diversas dolencias que habían deteriorado su salud. Sin embargo, pese a ello, se había mantenido activo y aferrado a su pasión por la música hasta sus últimos días.

Iván Cruz fue un destacado cantante peruano, que nació el 10 de enero de 1946 en el Callao, Perú, con el nombre de Víctor Francisco de la Cruz Dávila. A lo largo de su carrera, Cruz se destacó por su habilidad interpretativa y su contribución al género del bolero, lo que lo llevó a ser conocido como el “Rey del Bolero”.

Ganó reconocimiento en gran parte de Latinoamérica gracias a sus notables interpretaciones, entre las cuales destacan canciones como “Me dices que te vas”, “Vagabundo”, “Ajena” y “Brindo”. Su arte y calidad artística lo convirtieron en uno de los grandes exponentes de la música romántica en Perú.

Los inicios de Iván Cruz

Iván Cruz creció bajo el cuidado de sus abuelos y vivió gran parte de su vida en un callejón ubicado en el Cercado de Lima. Con apenas 11 años ya cantaba valses con esa voz peculiar que lo caracterizó y fue por ello que su tía lo llevó al programa infantil sabatino de “Radio Central”.

Su nombre verdadero era Víctor Francisco de la Cruz Dávila; sin embargo, su tío lo bautizó como Iván en alusión al zar ruso ‘Iván el Terrible’, por su fama de mujeriego. “Desde muy niño tuve mis enamoraditas, era terrible. Mi abuelo fue así, mi papá fue así y yo también fui así. Todos mujeriegos”, contó en una oportunidad.

A los 16 años, ingresó a la Escuela Técnica de la Marina de Guerra del Perú en la especialidad de Enfermería Naval y se graduó cuatro años después. Trabajó para la Armada Peruana durante 18 años. En los años 70, siendo oficial de la Marina, empezó a cantar en diferentes orquestas del Callao y a concursa en programas de radio y televisión, fue ahí donde alcanzó popularidad.

Iván Cruz y su destacada carrera

Inicia su carrera alrededor de 1973, y es el sello FTA (RCA Victor) el que reconoce su talento, impulsándolo a grabar los sencillos “Me dices que te vas” y “Mozo, deme otra copa”. Estos temas lo catapultaron al estrellato y lo convirtieron en ídolo del público.

A lo largo de su extensa carrera, Cruz acumuló numerosos discos de oro y platino, con más de cuatro décadas dedicadas al canto. Además de su éxito en la música, también compartía la palabra de Dios, ya que era conocido por profesar la fe cristiana evangélica.

En una entrevista a Perú21, Iván Cruz contó que muchos creían que era venezolano por su forma de cantar el bolero. “Era distinto de como lo hacía Lucho Barrios o Pedro Otiniano, y eso fue lo que pegó. Empezamos a dar vueltas por todos los teatros, eran llenos totales. En la radio me llamaban el Ídolo del Bolero, porque la gente me convirtió en un fetiche, en un ídolo. Y no me quedé ahí: año 76, dos discos de oro; 77, otro disco de oro; 78, disco de oro; 79, dos discos de oro, y así seguí”, dijo.

La lucha de Iván Cruz contra las drogas y el alcoholismo

La vida bohemia y lass malas compañías hicieron que Iván Cruz caiga en el oscuro mundo del alcohol y las drogas. Esto provocó que en 1998 los médicos le diagnosticaron pancreatitis crónica. Desde esa época, se internaba en diversas cínicas de rehabilitación por su cuenta, pero cuando le daban de alta volvía a recaer. Incluso, viajó incluso a la selva para ponerse en manos de curanderos, chamanes y brujos, sin poder ‘curarse’. “Le pedí a Dios que me recoja”, dijo en una entrevista al diario ‘El Chino’.

Convertido al cristianismo y manifestando que la palabra de Dios lo salvó de la muerte reapareció en la escena musical en 2015. A pesar de predicar con biblia en mano, Iván Cruz siguió dando conciertos con sus “canciones pecaminosas”, aunque en más de una oportunidad explicó que esas presentaciones se convertían en prédicas de su testimonio de vida. Indicaba que “antes de salir en el escenario ya me había tomado mis cervecitas (risas). Equivocadamente, uno dice que hay que tomar para darse valor, para afinar la garganta... Mentira del diablo”.

