Una de las imágenes de la semana que está siendo tendencia en las redes sociales es la de la ropa en el fondo verde. Esta composición oculta una polilla que solo el 10% de la población de usuarios que la busca, la encuentra. ¿Eres capaz de ubicarla? Vamos con la nota.

Día a día, los usuarios fieles de Depor se encuentran con distintos retos virales que te brindamos desde nuestra tribuna con el fin de ayudarte a entrenar el lado cognitivo de tu mente. También buscamos profundizar tus destrezas y agudizar, en muchas ocasiones, tu vista. ¿Estás preparado para hallar esa polilla? Vamos a ver.

Ojo, presta mucha atención a las advertencias previas que debes tener en cuenta. Solo cuentas con 20 segundos para dar con esa polilla entre la ropa que no todos los usuarios que la buscan, la encuentran. Debes tener en cuenta algunas cosas. Primero, saber que no será fácil, pero tampoco imposible, por lo que debes dejar tus prejuicios de lado y enfocarte en lo que te pide el desafío. Segundo, respeta el tiempo límite para que sea una verdadera prueba. Por último, no hagas trampas y vayas a revisar la solución.

Imagen viral

Te mostraremos la imagen en todo su esplendor, pero desde ya te recomendamos que te tomes un tiempo antes de poner el cronómetro para dar con la solución de este reto. Recuerda que el tiempo es limitado si es que quieres que realmente se convierta en un verdadero desafío.

Encuentra la polilla oculta en la imagen de la ropa de colores. (Difusión)

Cabe recordar que para que estos retos virales funcionen, es indispensable cumplir con todos los requisitos que hemos mencionado antes y que seguiremos recalcando. Por algo este tipo de notas no son virales y con mucho público en países como México, Estados Unidos, España y Colombia.

Solución del reto

¿Te quedó corto el tiempo? Descuida. Como podrás observar en la imagen que te mostraremos a continuación, el desafío no es tan simple como seguro creíste que era. Pero vamos, confiamos en ti y creemos en tus capacidades. Te damos unos segundos más y si no consigues hallarlo, más abajo te mostramos en dónde se encontraba.

Si por más que buscaste entre todos los rincones de la imagen no pudiste dar con la polilla, en nuestra galería te dejamos con una imagen que te muestra la solución de este desafío. Ojo, tienes que revisar y llegar hasta la tercera imagen para dar con la respuesta y así, tras lograrlo, retar a tus amigos en las redes sociales para que la comunidad crezca.

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

