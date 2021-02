En la actualidad, en redes sociales como Facebook se han convertido en la fuente de origen de todo tipo de contenido de entretenimiento, en especial retos virales que ponen a prueba nuestros sentidos con la finalidad de demostrar que son mejores que los del resto. A continuación, te presentamos una desafío que consiste en mirar con atención una imagen y descubrir los 22 errores de perspectiva que contiene. La gran pregunta que te hacemos es: ¿Puedes encontrarlos todos? Si no, al final te revelaremos cada uno de ellos.

Se trata de una obra de 1754 titulada “Sátira sobre la Perspectiva Falsa” del artista británico, grabador, ilustrador y pintor satírico William Hogarth (1697-1764), que pone a prueba nuestra óptica. De acuerdo al sitio Public Domain Review, estos “múltiples trucos visuales” son “bromas para convencer al espectador de la necesidad de leer y comprender” el folleto Dr. Brook Taylor’s Method of Perspective Made Easy, Both in Theory and Practice escrito por su amigo, Joshua Kirby, que utilizó su grabado como portada. Como siempre, Depor no solo te informa y entretiene, también te enseña.

Según Wikipedia, el grabado es una disciplina artística en la que se utiliza “diferentes técnicas de impresión, que tienen en común el dibujar una imagen sobre una superficie rígida, llamada matriz, dejando una huella que después alojará tinta y será transferida por presión a otra superficie como papel o tela, lo que permite obtener varias reproducciones de las estampas”. Dependiendo de la técnica utilizada, la matriz puede ser de metal (cobre o zinc), madera, linóleo o piedra, sobre cuyo espacio se dibuja con instrumentos punzantes, cortantes o mediante procesos químicos.

Imagen del test viral

Aquí el grabado completo de William Hogarth. ¿Crees poder encontrar los 22 errores de perspectiva que contiene? | Crédito: publicdomainreview.org

Respuesta del test viral

Si llegaste hasta aquí, no te preocupes, ya que te mostraremos los 22 errores de perspectivas como lo prometimos. Al final verás que no era tan difícil hallar las respuestas y que solo tenías que concentrarte en mirar la imagen de la prueba con mucho detenimiento. Sin más preámbulos y nuevamente gracias a Wikipedia, aquí te detallaremos cada una de las inconsistencias ópticas del grabado, de las cuales las más evidentes son las primeras tres o cuatro. ¿Cuántas encontraste por tu cuenta?

El sedal de la caña de pesca del hombre del primer plano pasa por detrás del hombre situado detrás de él. El soporte del cartel está sujeto a dos edificios, uno frente al otro, con unas vigas que no muestran diferencias de profundidad El propio cartel está superpuesto por dos árboles distantes. El hombre que sube la colina está encendiendo su pipa con la vela de la mujer que se asoma por la ventana de la planta superior del edificio. El cuervo encaramado en el árbol es demasiado grande en comparación con él. La iglesia aparece frente al río. Ambos extremos de la iglesia se pueden ver al mismo tiempo. El horizonte izquierdo en el agua disminuye precipitadamente. El hombre en el bote debajo del puente dispara al cisne en el otro lado, lo cual es imposible ya que apunta directamente a los contrafuertes del puente. El extremo derecho del arco sobre el barco se encuentra con el agua más lejos del observador que el extremo izquierdo. El edificio de dos pisos, aunque se ve desde abajo, muestra la parte superior del techo. Al igual que la torre de la iglesia en la distancia. El barril más cercano al pescador en primer plano revela simultáneamente su parte superior e inferior. Las baldosas sobre las que se encuentra el pescador del primer plano tienen un punto de fuga que converge hacia el espectador. Un árbol crece en la parte superior del puente. El punto de fuga del lado más cercano del primer edificio cambia en la mitad de la pared. La línea de árboles que oscurece el cartel es probablemente representativa de cómo los objetos deberían disminuir de escala a medida que se alejan, pero en este caso se invierte. Las ovejas en el lado izquierdo aumentan de escala a medida que se alejan. El cisne detrás del bote es más grande que los hombres que manejan el bote. La base del árbol en el extremo izquierdo está detrás del árbol a la derecha, pero el dosel está en frente del árbol a la derecha del mismo. El barril de más a la izquierda parece estar en un terreno más bajo que los otros dos cuando deberían estar en terreno llano. El cisne del fondo es solo ligeramente más pequeño que la vaca. El hombre con la pipa es más alto que los árboles. Las partes superiores e inferiores de las ventanas en el segundo edificio tienen diferentes puntos de fuga.

