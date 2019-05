Detective Pikachu: ¡Nuevos coleccionables de Pokémon llegan a Perú!

Aunque su estreno mundial está programado para el próximo 09 de mayo, destacados críticos de la industria cinematográfica han resaltado ya varios aspectos del live-action, que tiene como personaje principal a Pikachu. La nueva película de la franquicia Pokémon , Detective Pikachu , pretende llevar a los fans a un nivel de entretenimiento único, en el que sus pequeños monstruos se adueñarán de las pantallas en una forma tan fantástica como vívida.



El film producido por Legendary Pictures y Warner Bros , cuenta con la participación del actor canadiense Ryan Reynolds, quien dará vida a la voz de Pikachu y Justice Smith, intérprete de Tim Goodman, joven de 21 años que investiga la misteriosa desaparición de su padre. En la más reciente producción de The Pokémon Company, podremos también disfrutar de la aparición de los legendarios pokémons de la marca, tal y como las versiones animadas de un Charmander, Squirtle, Eevee y, por supuesto, la mascota estrella de la franquicia, Pikachu.



Pokémon, la marca universal que ha acompañado a grandes y chicos desde mediados de los 90, ha logrado trabajar en la identificación de sus públicos, reconociendo sus perfiles y adaptándose cuidadosamente a los cambios tecnológicos. “Pokémon me permitió salir de una habitación de cuatro paredes e imaginar que existe un mundo más allá. Recrear escenas de peleas en mi cabeza, con todos los desafíos que presentaba el juego, era una experiencia sublime.”, señala Brandon Morales, Administrador de la comunidad Pokémon Go en Perú.



¡Atrápalos todos!



Wicked Cool Toys , la nueva empresa fabricante oficial de los juguetes Pokémon en Estados Unidos, no ha dejado pasar por alto la popularidad de estos singulares personajes y ha desarrollado una nueva línea de coleccionables, entre juguetes, peluches y figuras de acción, basada en el éxito de la serie animada. “Pokémon es una lovemark perdurable en el tiempo. Las mangas, series en televisión y videojuegos han inspirado decenas de tendencias en la industria del entretenimiento por años, por lo que deseamos proveer un ícono representativo de los mejores episodios de la infancia noventera a través de estas figuras coleccionables”, declaró Diego Vargas, Gerente General de Wish Trade, distribuidor oficial de la línea de juguetes Pokémon en Perú.



Los personajes de la exitosa franquicia Pokémon llegan renovados a la gran pantalla a inicios de mayo y junto con ellos, los fantásticos juguetes de la marca. Son coleccionables en modelos de 2 y 3 pulgadas, algunas disponibles con pokebola y versiones de peluche para que los fanáticos puedan disfrutar de lanzar sus pequeños monstruos como un verdadero entrenador Pokémon. Los simpáticos coleccionables ya se encuentran disponibles en las principales tiendas por departamento y cadenas de supermercados peruanos.