Conoce que Pokémon no apareció en "Detective Pikachu" por su apariencia | FOTOS

La película “Detective Pikachu” cuenta con decenas de pokémon recreados en versiones “realistas”, y en la mayoría de casos destacan por su ternura; sin embargo, otros tienen una apariencia aterradora y eso es gracias al estudio de efectos visuales MPC, quienes lograron recrear la apariencia de algunos personajes, pero hubo otros que tuvieron que descartar.

En una reciente entrevista con io9, el supervisor de efectos visuales, Pete DIonne, reveló que uno de los pokémon más difíciles de adaptar para “Detective Pikachu” fue Mr. Mime, ya que no conocían la verdadera naturaleza del personaje.

“Cuando estábamos desarrollando (a Mr. Mime) quedó claro en dos pasos que se convertiría en el híbrido humano/ Pokémon más espeluznante y más extraño”, dijo Dionne.

“Aterrizamos en el valle inquietante. Entonces, cambiamos de tema y tratamos de averiguar, y en lugar de (tratar de traer realismo a los personajes), en este caso hicimos todo lo contrario”, agregó.

De esta manera, Mr. Mime obtuvo la apariencia que ya conocemos en la película, donde no luce tan aterrador gracias a las texturas que el equipo aplicó en su piel; sin embargo, el estudio no pudo resolver los detalles de otro pokémon psíquico, Alakazam.

Así aparece Mr. Mime en la cinta "Detective Pikachu". (Foto: Captura)

De acuerdo a Dionne, MPC propuso un diseño de Alakazam tratando de mantener la fidelidad al diseño original pero sin crear algo aterrador. Esto finalmente derivó en una propuesta que, aparentemente, presentaba todo el cuerpo del pokémon con piel, lo que llevó a The Pokémon Company a desestimarlo ya que parecía estar desnudo.

Alakazam no apareció en "Detective Pikachu" porque hubiese tenido una apariencia terrorífica. (Foto: Captura de video)

“Lo único que no pudimos superar con él (Alakazam) fue que usa su gi tradicional, o como sea que se llame su atuendo, y The Pokémon Company no lo interpretó como vestimenta, sino como su piel… No había manera de que pudiéramos solucionar eso”, señaló.