El pago de la devolución de los aportes del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) iniciará el jueves 21 de diciembre, cuando la Comisión Ad Hoc entregue los Certificados de Reconocimiento de Aportaciones y Derechos del Fonavista, luego que el 14 de diciembre el Gobierno oficializó el reglamento de la Ley N° 31928, el cual brinda las pautas para que pueda hacerse viable este proceso. Ya ha sido confirmado el cronograma de pagos y en esta nota de Depor puedes encontrar todos los detalles.

¿Qué documentos debes presentar para cobrar la devolución del Fonavi?

Los fonavistas titulares solo deben llevar su Documento Nacional de Identidad (DNI). En caso de ser heredero, Héctor Cuadros, gerente de la Red de Agencias del Banco de la Nación (BN), informó en RPP que en las próximas horas se dará a conocer en la página web del Banco de la Nación debido a que cada caso es diferente. Sin embargo, manifestó que es indispensable llevar una declaración jurada.

Cronograma de pagos de Fonavi 2023 según último dígito del DNI

Jueves 21 de diciembre del 2023: 0 y 1.

Viernes 22 de diciembre del 2023: 2 y 3.

Sábado 23 de diciembre del 2023: 4.

Martes 26 de diciembre del 2023: 5 y 6.

Miércoles 27 de diciembre del 2023: 7 y 8.

Jueves 28 de diciembre del 2023: 9.

Viernes 29 de diciembre del 2023: Rezagados (todos aquellos que no pudieron cobrar).

¿Cuál será el horario especial para el pago del Fonavi del Banco de la Nación?

El gerente de la Red de Agencias del Banco de la Nación, Héctor Cuadros, detalló que 45 agencias de dicha entidad financiera tendrán un horario extendido desde el jueves 21 hasta el jueves 28 de diciembre debido al pago del Fonavi. Dichos locales serán los que normalmente reciben más personas.

“Solamente al Banco de la Nación tiene que acercarse con su documento de identidad nosotros empezamos a atender el día 21 por 6 días consecutivos en 45 oficinas con horario ampliado; es decir vamos a atender desde las 7 a.m. hasta las 5 p.m. en las oficinas donde se concentra el mayor nivel de personas”, comentó Cuadros. El ´sabado la atención será de 8 a.m. a 1 p.m.

¿Qué agencias del Banco de la Nación atenderán con horario extendido para el pago del Fonavi?

Estas son las agencias del Banco de la Nación que atenderán con horario extendido para el pago del Fonavi. (Foto: BN)

¿Cuál es el link para verificar si me corresponde cobrar?

La secretaria general del Fonavi ha puesto a disposición un enlace para poder consultar la lista de los beneficiarios registrados en el padrón. Solo necesitas tu DNI para revisar si estás inscrito y recuerda que todo trámite es gratuito:

Ingresa a Link Fonavi 2023 : https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic1/

: Coloca tu número de DNI y el código de verificación que se te solicita.

Dale click a consultar y te saldrá el resultado.

Si has hecho la consulta en la web y no te encuentras en la lista del Fonavi pero sí has aportado al fondo, entonces puede que te falte registrarte correctamente y llenar el Formulario N° 1.

Formulario N° 1 del Fonavi: qué es, dónde conseguirlo y cómo llenarlo

El Formulario 1 del Fonavi, también llamado Formulario de Inscripción al Proceso de Devolución, es el instrumento para recopilar la información importante y en el que queda registrado el historial comercial del trabajador, que permite probar la medida (o cantidad) del reembolso.

Verificar la correcta conexión de tu señal de Internet para que no se vea interrumpido el llenado del documento.

Ingresa a la plataforma oficial de Fonavi .

. Abre el formulario mediante la página o haciendo clic en este LINK para descargarlo.

para descargarlo. Ingresa toda la información personal que se pide en el documento.

Cuando termine el cuadro principal, debe ir directamente al cuadro inferior para suministrar el historial laboral, por lo que debe ser cuidadoso con las fechas.

Aquí debe colocar el tipo de registro, número particular, el nombre de la empresa y la fecha de inicio y finalización.

Por último, al completar esta parte, agregar datos adicionales solicitados por la estructura, el estado de retiro, la fecha de ONP, la fecha de conexión de SNP y AFP.

¿Quiénes cobrarán primero la devolución del Fonavi?

Conforme a lo estipulado en el artículo 10 de la Ley N.º 31928, en la cual se establecen medidas y criterios para la devolución de los aportes del Fonavi, la Comisión ad hoc debe atender de forma prioritaria a:

Las personas mayores de 60 años.

Las personas registradas en el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis).

Aquellas personas que tiene alguna enfermedad grave o terminal, sean los titulares o deudos.

¿En qué banco se puede cobrar la devolución del Fonavi?

La devolución de aportes del Fovavi se llevará a cabo en las más de 560 agencias del Banco de la Nación (BN) a nivel nacional desde este 21 de diciembre. Además, el horario se extenderá para facilitar el proceso de pago durante las 7 fechas establecidas en el cronograma.

¿Puedo cobrar los aportes de un familiar fallecido?

En la norma que aprobó la devolución de los aportes del Fonavi sí se reconoce el derecho para herederos de trabajadores fallecidos que hayan contribuido a este fondo. “La devolución de aportes al Fonavi será al fonavista titular o a su representante debidamente autorizado y, en caso de fallecimiento, será a sus deudos”, indica la nueva orden de prelación excluyente, el cual se dará de la siguiente manera:

Primero, el cónyuge sobreviviente o integrante de la unión de hecho.

Hijos menores e hijos con discapacidad total permanente acreditada por el Conadis.

Hijos mayores de edad.

Padres.

Hermanos.

A falta de cualquiera de las personas indicadas anteriormente, la devolución corresponderá a quienes acrediten ser deudos del fonavista fallecido mediante sucesión intestada o testamentaria.

¿Qué es el Fonavi?

El Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) es un fondo de la República Peruana creado por el Decreto Ley n° 22591, el 30 de junio de 1979 por el gobierno de Francisco Morales Bermúdez, el cual buscaba financiar préstamos para que la gente pueda construir o adquirir viviendas. Estuvo vigente desde el 1 de julio de 1979 hasta su disolución, el 31 de agosto de 1998. Este fondo brindaba beneficios a los ciudadanos que aportaban mensualmente, el cual no era un impuesto.

Entre 1985 y 1992 se recaudó 13 mil millones de soles, entre 1992 y 1998 se recaudó 6 mil millones. Las cifras anteriores a esas fechas no se pudieron calcular debido a un incendio que se produjo en el Banco de la Nación en el año 2000, en el cual se perdieron varios documentos. Este dinero fue utilizado para construcciones eléctricas. En 1998 fue cambiado de nombre a Impuesto Extraordinario de Solidaridad y en el año 2004 este fondo fue derogado debido a las irregularidades en sus cifras.

