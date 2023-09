En noviembre próximo se realizará Miss Universo 2023; por lo que todos los países eligieron a sus representantes para este certamen. Una de ellas es Diana Silva, Miss Venezuela, quien se ha venido preparando hace varios meses.

Ella fue elegida reina de su nación el 16 de noviembre de 2022, fecha desde la que ha mantenido una agenda de voluntariado con el programa social de la organización Miss Venezuela “Yo sueño yo puedo” en alianza con varias asociaciones sin fines de lucro, donde ha impartido talleres sobre autoestima y violencia de género a 25 niñas de la comunidad Cota 905, ubicada en Caracas. ¿Quieres saber más sobre ella? En los siguientes párrafos te contamos quién es y mucho más.

Diana Silva tras ser coronada durante el certamen de belleza Miss Venezuela 2022 en el Poliedro de Caracas el 16 de noviembre de 2022 (Foto: Yuri Cortez / AFP)

¿QUIÉN ES DIANA SILVA?

Diana Silva es una modelo y la representante de Venezuela en Miss Universo 2023. Ella tiene bastante experiencia en concursos de belleza. Asimismo, es tripulante de cabina.

A la edad de 6 años fue hospitalizada en el Oncológico Luis Razetti. “Los motivos de mi hospitalización claramente no los había entendido en ese momento, pero con el tiempo mis padres me fueron explicando dónde había estado y por qué. Recuerdo que durante mi estancia en el hospital compartía habitación una niña de 14 años que sufría de cáncer cerebral, para mí fue una amiga con la que jugaba todos los días, reímos y disfrutamos. Hoy en día aquello que viví a mis 6 años me dejó lo que ha sido la lección más grande: apreciar siempre a quienes nos rodean, familia, amigos, seres queridos que se preocupan por nuestro bienestar”, contó durante su participación en Miss Venezuela.

A los 13 años, Diana Silva se inició en el mundo del modelaje, que -según menciona- le ha servido para tener disciplina en diversos aspectos de su vida.

Ha participado de varios certámenes de belleza: en Miss Bolívar 2016, donde fue finalista; en Miss Turismo Venezuela 2017, Miss City Tourism World 2017 y Miss Earth Venezuela 2018 en los que ha ganado. También estuvo en Miss Tierra 2018, terminando en el Top 8; cuatro años después, fue Miss Distrito Capital 2022 con el que ganó Miss Venezuela 2022 y representará a su país en Miss Universo 2023.

Nombre completo: Diana Carolina Silva Francisco

Lugar de nacimiento: Caracas, Venezolana

Venezolana Cumpleaños: 31 de octubre

31 de octubre Año de nacimiento: 1997

1997 Edad: 25 años

25 años Estatura: 1.78 m

1.78 m Instagram: @dianasf_

En esta imagen luce un vestido celeste escotado con pedrería en la parte del busto (Foto: Diana Silva / Instagram)

MÁS DATOS SOBRE LA REINA DE BELLEZA VENEZOLANA

Diana Silva es tripulante de cabina de pasajeros. Ella se graduó en el centro de instrucción aeronáutica Caracas Air.

La reina de belleza también es estudiantes de Publicidad, con mención en Mercadeo.

Desde 2018, Silva es una activista social que trabaja por recuperar áreas verdes, sembrar plantas y recolectar desechos en el jardín botánico de Caracas.

Diana ha revelado que le gusta actuar, algo que descubrió en la universidad cuando participó en algunas obras, por lo que piensa prepararse para incursionar en esta industria.

La reina de belleza venezolana dio a conocer que tiene pensado crear un proyecto denominado “Iniciativa Amigos de los Adultos Mayores” con el fin de desarrollar acciones que respondan a las problemáticas y potencialidades de la vejez. “La importancia sería construir ‘una Venezuela para todas las edades’. Esto es, la posibilidad de saldar la “deuda” que la sociedad tiene con sus mayores, dejando de ver ese déficit exclusivamente desde el ángulo de lo que los mayores deberían ‘recibir’ (y no reciben)”, explicó durante su paso por el certamen.