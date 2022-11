Don Omar, ahora conocido como “El rey de la música urbana”, lanza este miércoles su nuevo sencillo, “Agradecido”, en el que invita a las personas y sus seguidores a reflexionar de lo que realmente es vivir a plenitud.

De esta manera, Don Omar deja claro que más allá de buscar ocupar las primeras posiciones y premios por sus interpretaciones, en este momento solo hay cabida para crear e interpretar música que le llene, según se explicó en un comunicado de prensa.

Además del tema, que se estrenará este miércoles 23 de noviembre en su cuenta oficial en Facebook, el cantante produjo un corte audiovisual en el que se sincera sobre una pasada “crisis profesional”, que lo llevó a detener su exitosa carrera hace unos años.

”Yo en algún momento dije, no quiero ser Don Omar. Y eso me fundió. Me siento agradecido de todo lo que no merezco. Vivo agradecido de haber crecido, de cometer errores”, expresa Don Omar en el proyecto audiovisual. ”Me siento agradecido de que batallé con mis demonios”, admitió William Omar Landrón, nombre de pila del artista urbano.

“Agradecido” es una nueva versión del tema de la autoría del puertorriqueño Wiso G, uno de los pilares del género urbano latino. El tema, igualmente, cuenta con la participación de un grupo de músicos de cuerdas de la Venezuela Strings Recording Ensemble (VRSE).

Asimismo, el productor Jean Rodríguez dirigió las voces del South Florida Youth Choir, quienes participan en el tema. El artista decidió ayudar a esta organización sin fines de lucro que brinda educación musical a niños en Miami (Florida, EE.UU.).

Tras su unión con Saban Music en septiembre del año pasado, Don Omar ha logrado los éxitos “Flow HP” junto a Residente, “Se Menea”, “Sincero”, “Soy Yo” con Wisin y Gente de Zona, “Lets Get Crazy” con Lil Jon y “Good Girl” con Akon.

VIDEO RECOMENDADO

Tilsa Lozano no invitará a su boda a conductores de “América Hoy”

Inicio de 'América Hoy'