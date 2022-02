Vamos con la información. El popular corto chileno ‘Bestia’, de Hugo Covarrubias y Tevo Díaz, fue nominado este martes a los Premios Oscar 2022 en la categoría de ‘Mejor Cortometraje Animado’. La producción sudamericana, que se estrenó en junio de 2021 en el Festival de Annecy, competirá con los títulos Affairs of the Arts, Boxballet, Robin Robin y The Windshield Wiper. En la siguiente nota, podrás enterarte de todos los detalles sobre su nominación, así cómo dónde ver el cortometraje a través de Vimeo.

Así, la animación chilena vuelve con una apuesta fuerte al mismo reconocimiento que ganó en 2016 Historia de un oso, la primera producción del país sudamericano en obtener la estatuilla dorada. Esta vez buscará hacerlo con una obra que adopta la forma de un thriller psicológico, el cual está orientado al público adulto y cuenta con influencias del cine de Roman Polanski y Lars von Trier.

“En Bestia se corrieron varios riesgos”, fueron las palabras del director en una entrevista con la web chilena ‘El agente cine’. “Estaba la materialidad, abordar este tema en esta forma, había muchos factores que podían hacer que la película fuese mala. Y este tema de lo local también me tenía un poco inquieto, no quería que fuese tan local. Ya el hecho de hacer un corto sin diálogo es riesgoso, puede no funcionar, puede que nadie lo entienda, pero también abre la puerta a algo más universal”

‘Bestia’: ¿dónde se puede ver el cortometraje?

Durante el 2021, ‘Bestia’ podía ser visualizada en la plataforma chilena Ondamedia o en exhibiciones en el Centro Arta Alameda y la Cineteca Nacional. Sin embargo, ahora, quienes deseen verla tendrán dos opciones:

VIMEO : En la popular plataforma podrás arrendar el cortometraje para verlo en un plazo de 48 horas, como también comprarlo para verlo en cualquier momento. Arrendarla tiene un precio de $2,20, mientras que comprarla cuesta $5,50, a través del siguiente enlace: https://vimeo.com/ondemand/bestia

: En la popular plataforma podrás arrendar el cortometraje para verlo en un plazo de 48 horas, como también comprarlo para verlo en cualquier momento. Arrendarla tiene un precio de $2,20, mientras que comprarla cuesta $5,50, a través del siguiente enlace: Exhibición presencial: Durante este mes, dada su nominación a los Premios Oscar 2022, la Biblioteca de Santiago tendrá dos presentaciones del corto cada jueves a las 6:30 p.m. (hora local) bajo un aporte voluntario. El Auditorio de la Biblioteca tiene un aforo de 40 personas, quienes ingresarán según el orden de llegada.

¿En qué se inspiró el cortometraje?

‘Bestia’ está inspirada en la historia de la agente de la DINA Íngrid Olderöck, quien se hizo tristemente célebre por las torturas y vejámenes cometidos en el centro de detención Venda Sexy, durante la dictadura cívico militar que se dio en el país chileno.

El filme dura aproximadamente 15 minutos y está realizado con uso de la técnica del stop motion. Asimismo, surge de un fallido proyecto televisivo que buscaba relatar historias de diversas figuras de la historia de Chile.

Con su nominación a los Premios Oscar 2022, ‘Bestia’ se transformó en la quinta producción chilena en conseguir una candidaturas en el popular certamen, luego de los largometrajes “No” (2013) y “Una Mujer Fantástica” (2018), el cortometraje “Historia de un oso” (ganador en 2016) y el documental “El Agente Topo” (2021).





