Este domingo 11 de abril se llevará a cabo la segunda vuelta de las Elecciones presidenciales de Ecuador de 2021, donde la población acudirá a votar por un nuevo presidente. En esta nueva jornada electoral, Guillermo Lasso o Andrés Arauz será el sucesor del actual mandatario Lenín Moreno. Al igual que los comicios de febrero, la pandemia obliga a respetar todas las medidas de bioseguridad como el uso del cubrebocas o respetar la distancia social de más de metro y medio.

El voto en Ecuador es obligatorio para los ciudadanos mayores 18 años y si no acudes a ejercer tu derecho a voto serás multado. La sanción económica por no sufragar asciende al 10% del Salario Básico Único (SBU), es decir, unos USD 40. En tanto, los integrantes de las Juntas Receptora de Voto (JRV) que no se presenten tendrán una sanción del 15% del SBU, unos USD 60.

Dicho esto, para revisar los lugares de votación de cada ciudadano, el Consejo Nacional Electoral puso a disposición de todos una sección en su página web para que quienes deban ejercer el sufragio identifique su respectiva mesa electoral. Cabe señalar que en total, 13′099.150 personas conforman el Registro Electoral (padrón), de las cuales 6′632.295 son mujeres y 6′466.855 son hombres.

Este domingo 11 de abril se llevará a cabo la segunda vuelta de las Elecciones presidenciales de Ecuador de 2021, donde la población acudirá a votar por un nuevo presidente (Foto: Expreso de Ecuador)

CÓMO SABER MI LUGAR DE VOTACIÓN PARA LAS ELECCIONES DE ECUADOR 2021

Para conocer tu lugar de votación, ingresa a la página web del CNE, luego deberás colocar los datos que te solicitan. Y, finalmente, aparecerá si fuiste habilitado para realizar tu derecho a voto en las Elecciones presidenciales de Ecuador de 2021.

Paso a paso cómo consultar el lugar de votación:

Ingresa a https://lugarvotacion.cne.gob.ec/consultaregistroelectoral/ Ingresa tu número de cédula Apellidos y nombres completos Hacer clic en “No soy un robot” Presione el botón “Consultar” Posteriormente, se desplegarán tus datos: provincia, circunscripción, cantón, parroquia, zona, junta, recinto electoral y la dirección Adicionalmente, te indicarán si fuiste seleccionado como miembro de mesa

Cabe señalar que quienes participaron en el recinto electoral el pasado 7 de febrero volverán a hacerlo en esta segunda vuelta.

Para conocer tu lugar de votación, ingresa a la página web del CNE, luego deberás colocar los datos que te solicitan (Foto: CNE)

RECOMENDACIONES DISPUESTAS POR EL CNE PARA IR A VOTAR

Al igual que en la primera vuelta, se ha sugerido franjas horarias de acuerdo con el último dígito del número de cédula: par de 07:00 a 12:00 e impar de 12:00 a 17:00.

Se podrá presentar la cédula de identidad o pasaporte antes de ejercer el voto.

Conocer el lugar exacto de votación y las medidas de bioseguridad a tomar el día del sufragio.

Acudir a sufragar solo.

Portar siempre mascarilla, incluso puede usar dos.

Usar correctamente la mascarilla en el rostro, cubriendo la boca y la nariz.

Mantener el distanciamiento de 2 metros.

Contar con el documento habilitante para el sufragio (cédula de identidad, pasaporte o documento de identidad consular) a la mano.

Llevar esferográfico de tinta negra o azul.

Cumplir con el flujo de votación, que será unidireccional, circulando por la derecha.

Está prohibido el ingreso de alimentos a los recintos electorales.