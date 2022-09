Este domingo 2 de octubre, desde las primeras horas de la mañana, los peruanos acudirán a las urnas para cumplir con su deber cívico en las Elecciones Regionales y Municipales 2022. Sin embargo, muchos de ellos no sabes dónde les toca votar o si son miembros de mesa para estos comicios. Para tengas la información completa al respecto, en Depor desarrollaremos todos los detalles para que estés al tanto.

Para esto, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ya dio a conocer los pasos que deben seguir todos los peruanos para que este fin de semana no pasen ningún contratiempo y apuro, sobre todo por el tráfico que imperará en la ciudad o por algún otro contratiempo.

En total, serán más de 24 millones de peruanos los que acudirán a sus centros de votación para elegir a su autoridades regionales, así como alcaldes provinciales y distritales, los cuales gobernarán durante los próximos cuatro años.

Para evitar que los electores pasen algún contratiempo y puedan sufragar sin ningún inconveniente, el RENIEC (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil) ha habilitado la posibilidad de que estos puedan ir a sufragar así cuenten con el Documento Nacional de Identidad (DNI) vencido.

Eso sí, y esto deberás tomarlo en cuenta: si eres de los peruanos que renovó su DNI o actualizó su domicilio, toma en cuenta que el padrón electoral para estas Elecciones Regionales y Municipales 2022 se cerró el pasado 2 de octubre del 2021. Esto quiere decir que, si cambiaste tus datos pasada dicha fecha, tu centro de votación será el que se encuentra registrado en tu cédula de identificación previo a la mencionada actualización.

Consulta dónde te toca votar en las Elecciones Municipales y Regionales 2022. (Foto: ONPE)

¿Dónde votar en las Elecciones 2022 de este domingo 2 de octubre?

Si eres de los ciudadanos que aún no conoce su local de votación y a pocos días de las Elecciones Regionales y Municipales 2022 quiere tener la información completa, revisa los siguientes pasos que deberás realizar:

Ingresar al portal web de la ONPE: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/ o haz clic en este LINK.

o haz clic en este LINK. Escribir tu número de DNI.

Hacer clic en “ Consultar ”.

”. Luego clic en “Consultar”, saldrán tus datos (nombres, apellidos, DNI, distrito) y podrás conocer dónde te toca votar y si fuiste elegido miembro de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2022.

¿Qué información te dará la ONPE para estas Elecciones 2022?

Mesa de sufragio

Número de orden

Tipo de voto

Local de votación

Pabellón

Piso

Aula

Dirección

Referencia (sobre la ubicación del local de sufragio)

¿A qué hora puedo ir a votar?

Toma en cuenta que el horario para ir a votar en estás Elecciones Regionales y Municipales 2022 es de las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., pero la ONPE sugiere votar en un horario escalonado con el objetivo de evitar aglomeraciones, debido a que aún estamos en pandemia. Esta es la propuesta:

Electores en grupos de riesgo: si eres un adulto mayor, mujer embarazada o persona con discapacidad o de riesgo, se recomienda acudir en el siguiente horario:

si eres un adulto mayor, mujer embarazada o persona con discapacidad o de riesgo, se recomienda acudir en el siguiente horario: Electores en general: De 2:00 p. m. a 5:00 p. m.

De 2:00 p. m. a 5:00 p. m. Si no perteneces a un grupo de riesgo, se recomienda acudir en el siguiente horario, según el último dígito de tu DNI: 1, 2, 3 y 4 (7:00 a. m. a 11:00 a. m.) y 5,6, 7, 8, 9 y 0 (11:00 a. m. a 5:00 p. m.)

#ERM2022 🗳️🇵🇪 | Miembro de mesa, recuerda que con #ONPEduca puedes capacitarte o reforzar tus conocimientos sobre la labor que cumplirás en las elecciones del 2 de octubre, ¡sin salir de casa!



🌐 Ingresa en este enlace ➡https://t.co/pyjnjGZplQ pic.twitter.com/1QFYxtHiXD — ONPE (@ONPE_oficial) September 28, 2022

¿Cómo saber si soy miembro de mesa en Elecciones 2022?

La misma plataforma te indicará también si fuiste sorteado para ser miembros de mesa titular o suplente. Asimismo, el número de tu mesa de sufragio, el número de orden, y la dirección del local de votación, así como una referencia para ubicar el inmueble. Ingresa aquí para conocer si eres miembro de mesa este domingo 2 de octubre.

¿Cuándo y a qué hora comienza la Ley Seca para estas Elecciones 2022?

A diferencia de otros años, para las Elecciones Regionales y Municipales 2022, las tiendas y distribuidoras no podrán vender ni proporcionar clandestinamente bebidas alcohólicas desde las 8:00 a.m. del sábado hasta las 8:00 a.m.

Esto dice textualmente la Ley Orgánica de Elecciones: “Desde las 8:00 horas del día anterior al día de la votación, hasta las 08:00 horas del día siguiente de las elecciones, no es permitido el expendio de bebidas alcohólicas de ninguna clase y se cierran los establecimientos, o los espacios de los establecimientos comerciales, dedicados exclusivamente a dicho expendio”.





