Ed Sheeran, Camila Cabello y Cardi B protagonizarán el videoclip de “South of the Border”

Ed Sheeran no deja de sorprender a sus seguidores, pese a que recientemente avisó de su retiro temporal de la música. Hoy anunció el lanzamiento del videoclip de su canción “South of the Border” al lado de Camila Cabello y Cardi B.

Si bien la canción del disco “No. 6 Collaborations Project” fue estrenada el 11 de julio de este año en YouTube, en pocos meses ha logrado más de 33 millones de vistas. Por esto, el artista decidió grabar el videoclip.

Ed Sheeran compartió la noticia en su cuenta oficial de Instagram y el póster nos da una referencia a una obra cinematográfica. Sin embargo, no anunció la fecha de la publicación.

A su turno, Camila Cabello compartió también la curiosa imagen en sus redes sociales, donde afirmó que pronto iba a salir la canción.

Como se recuerda, el cantante británico anunció su retiro temporal a fines de agosto tras acabar con su gira “Divide”, que duró 2 años. Explicó que quiere pasar más tiempo con su esposa Cherry Seaborn, con quien se casó en diciembre de 2018.