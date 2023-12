Aún no acaba el año y todavía quedan algunos días feriados para que los trabajadores puedan descansar y recarguen energía. Es así que este sábado 9 de diciembre es uno de ellos y es una fecha que también puede ser aprovechada para arreglar la casa por Navidad o realizar la compra de los regalos. Si no sabes qué se celebra, entonces no puedes dejar de leer esta nota de Depor en la que te explicamos todo lo relacionado a este día especial.

¿Por qué es feriado el 9 de diciembre?

El 9 de diciembre fue declarado feriado el año pasado por el Congreso mediante la Ley N° 31381, a través del Decreto Supremo Nº 151-2022-PCM y el Decreto Legislativo N° 713. Esta fecha es feriado nacional calendario y recién se hará efectivo por primera vez este 2023.

¿Qué se celebra el 9 de diciembre en Perú?

El 9 de diciembre conmemora la batalla de Ayacucho, el último gran enfrentamiento comprendido dentro de las campañas terrestres de las guerras de independencia hispanoamericanas en América del Sur (1809-1826) y significó la consolidación de la independencia de la República del Perú.

La batalla se desarrolló en la Pampa de Quinua en Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824 y la victoria de los patriotas supuso la desaparición del contingente militar realista más importante que seguía en pie, y selló la independencia del Perú con una capitulación militar que puso fin a la resistencia de las tropas del virrey del Perú.

¿A quiénes beneficia el feriado del 9 de diciembre?

Al igual que en otras ocasiones esta fecha beneficiará solo a las personas que trabajan en el sector público; sin embargo, ellos deberán compensar las horas en los días posteriores y en el caso de aquellos que laboran en una empresa privada deben coordinar con su empleador.

¿Cuánto deben pagarte si trabajas el 9 diciembre en Perú?

“Los trabajadores del sector privado que laboren ese feriado podrán percibir un triple pago por cada uno de esos días, de realizar trabajo presencial o remoto y sin descanso sustitutorio”, indica el gerente del Centro Legal de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Álvaro Gálvez a Andina.

Esto significa que el pago será por 3 remuneraciones diarias: pago ya incluido en el sueldo, una remuneración diaria por el descanso en día feriado no utilizado y una remuneración a modo de sobretasa (100% sobre la remuneración diaria) dispuesta por ley.

¿Cómo calcular tu pago si te toca trabajar el 9 de diciembre?

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) del Ministerio de Trabajo explica que, si laboras de forma presencial o remota un día feriado, deberás percibir dos remuneraciones diarias adicionales a tu remuneración total del mes. Entonces, si ganas S/1800 (60 soles diarios), sería así:

S/60 que es tu pago por el día trabajado (que están incluidos en tu sueldo)

S/60 adicionales porr trabajar en feriado.

S/60 por la sobretasa del 100%.

¿Qué pasa si una empresa no le paga a sus trabajadores el feriado?

Si debes trabajar feriado y la empresa no realiza el pago correspondiente cuando debe hacerlo, de acuerdo al contrato, entonces recibirá una multa que puedes ser hasta 241 638 soles.

Microempresa: entre S/1,058 y S/3,128.

entre S/1,058 y S/3,128. Pequeña empresa: entre S/3,542 y S/35,190.

entre S/3,542 y S/35,190. MyPE: entre S/12,098 a S/241,638.

¿Qué otros feriados hay en diciembre?

En Perú, durante el último mes del año hay 2 feriados adicionales al del 9 de diciembre en el que se conmemora la Batalla de Ayacuho:

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción.

Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre: Navidad.

Recuerda tener en cuenta que si por alguna razón debes trabajar hay un pago extra o también puedes elegir un día libre compensatorio, esto depende de las políticas de la empresa en la que laboras.

