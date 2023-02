Roberto Gómez Bolaños, como muchos sabemos, se casó con Florinda Meza, de quien se enamoró en las grabaciones de “El chavo del 8″. Sin embargo, por lo bajo se habló bastante acerca de una relación que tuvo la mencionada actriz con Carlos Villagrán, su compañero de elenco.

A lo largo de los años se ha hablado muchísimo sobre ello. Mientras Florinda Meza niega categóricamente que ello haya ocurrido, el actor no teme en asegurar que es cierto que hubo algo entre los dos, aunque no de manera formal como novios oficiales, sino como dos personas que salían, lo cual no tiene nada de malo.

Este 2023, el tema de aquel supuesto idilio volvió a tomar notoriedad en la opinión pública luego de que la intérprete de Doña Florinda haya respondido una pregunta acerca de la veracidad de aquel rumor. Luego, el propio Villagrán dio su versión, totalmente contradictoria, generando una nueva polémica en la farándula de México.

Carlos Villagrán interpretó por varios años a Quico, que más adelante por un tema legal se cambió por Kiko (Foto: Televisa)

¿FLORINDA MEZA Y CARLOS VILLAGRÁN FUERON NOVIOS?

La dicho por Florinda Meza

El pasado 11 de enero de 2023, se estrenó una entrevista de Adela Micha con Florinda Meza en el canal de YouTube de La saga, en la que la conductora le preguntó sobre el tan mencionado rumor de su presunto noviazgo con Carlos Villagrán antes de iniciar una relación con el recordado Roberto Gómez Bolaños.

Si bien no quiso responder explícitamente esa pregunta, sus palabras fueron claras y todos entendimos que rechazó esas afirmaciones.

“De eso no voy a hablar, una de dos, principalmente… Tú conociste a Roberto, era un hombre muy inteligente, ¿me imaginas a mí con un hombre pendejo?”, le dijo Florinda Meza a la conductora.

Carlos Villagrán y su versión

Un mes después de las palabras de la famosa actriz mexicana, Carlos Villagrán ofreció una conferencia de prensa para promocionar su gira de despedida, así que fue el momento preciso para que varios medios de comunicación le preguntarán acerca del tema que estuvo en boca de todos por muchos años.

De acuerdo con el actor que interpretó a Quico, nunca hubo una relación formal como tal, pero si salieron en un par de ocasiones. Es más, dejó entender que ella fue quien lo buscaba de manera reiterada para tener un noviazgo.

“La gente me preguntaba ‘¿Es verdad que usted anduvo con Doña Florinda?’ Y yo les contaba la verdad: ‘No, Doña Florinda anduvo conmigo. La gente no lo acepta porque es muy difícil que lo crean porque así fue. Ella me decía: ‘Fíjate que tengo el carro en el taller, ¿me llevas?’, luego me invitaba a su casa y todo ese tipo de cosas. Entonces te digo, con razón, a lo mejor por eso es que ella no quisiera hablar sobre eso”, fueron algunas de las palabras del actor.

Así mismo, reconoció que Roberto Gómez Bolaños estaba enterado de todo y que, incluso, él le aconsejó cuando quería alejarse de Florinda Meza. “Le pedí ayuda a ‘Chespirito’ porque yo con esa relación ya no podía, no debería decirlo por caballero, pero pasó así. Termino con ella y hace un escándalo tremendo. Se lo conté a él y me dice: ‘Mira, ahorita vamos a grabar, mantén tu posición’, y cuando me dijo eso Roberto, sentí que el aire era más puro”, añadió.