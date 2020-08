How I Met Your Mother sigue siendo una de las series más exitosas de los últimos años. El primer capítulo se estrenó el 19 de setiembre de 2005 y el ultimo se emitió el 31 de marzo de 2014, pero a pesar que ya pasaron seis años del final, los personajes de esta producción siguen siendo muy recordados y queridos por los fans que vieron sus aventuras por la CBS.

“How I Met Your Mother” tuvo dos finales diferentes para la serie, y el que eligieron terminó siendo muy controversial para sus fans. La serie creada por Carter Bays y Craig Thomas tuvo 208 episodios en el transcurso de nueve temporadas para tener su gran final con el capítulo “Last Forever” en marzo del 2014.

La historia inicia en el año 2030, cuando el arquitecto “Ted Mosby”(Josh Radnor) decide contarle a sus dos hijos la historia de cómo conoció a su madre. Por lo tanto, empieza una narración de recuerdos que finaliza con un episodio dividido en dos partes, uno que ha sido criticado por la aparente diferencia con el desarrollo de sus personajes.

Ante esto, la revelación de la productora que se habían grabado dos finales no cayó bien a todos, y de hecho algunos piensan que hubiera sido mejor que hubieran transmitido el otro final alternativo. ¿Qué pasó exactamente y por qué habría estado mejor que su final de la televisión? Aquí te lo explicamos.

EL FINAL ALTERNATIVO DE “HOW I MET YOUR MOTHER”

El final de la serie “How I Met Your Mother” se dividió en dos partes donde la primera presentaba una mezcla de flashbacks y secuencias futuras que detallaban los grandes momentos finales de la vida de Ted, Marshall, Lily, Robin y Barney. Por supuesto, también se centró en los momentos clave de Ted con la “madre”, Tracy.

En la segunda parte del final de la serie, Robin y Barney se divorciaron, Marshall y Lily tuvieron un tercer hijo, y Ted se convirtió en padre. Barney pronto se unió al club de padres después del nacimiento de su hija. Ted y Tracy finalmente se casaron mientras Robin se reconciliaba con el grupo y se unía a ellos posteriormente.

En una escena, Lily brindó memorablemente por Ted y su viaje para encontrar a Tracy antes de que se revelara que el amor de su vida falleció en 2024. Después de terminar la historia, los hijos de Ted se dieron cuenta de que su padre todavía estaba enamorado de Robin, por lo que lo animaron a ir tras ella, algo que hizo con éxito.

El final alternativo de “How I Met Your Mother” sigue casi el mismo camino que la versión original, solo hasta el brindis de Lily por Ted. El final diferente se incluyó en la serie especial de DVD de la temporada 9 de la serie junto al programa completo, pero se filtró en línea unos meses después de que se emitiera el final de la serie.

En lugar de presentar la historia de 2030 con el Ted del futuro, el narrador Bob Saget recordó la secuencia de eventos que condujeron a la reunión de Ted con Tracy, que describió como un viaje “fácil”. Usó un montaje de momentos de episodios anteriores sin ninguna nueva filmación. Después de la voz en off, los créditos de “How I Met Your Mother” rodaron, cambiando drásticamente los destinos de Ted, Tracy y Robin.

El final alternativo del programa de la CBS omitió cualquier indicio de que Tracy sufriera una enfermedad terminal. Se insinúa que podría haberse enfermado de algo, pero al final se recuperaba en algún momento. Teniendo en cuenta que no se dijo directamente, Tracy todavía estaba viva en el final alternativo.

La muerte de Tracy dio pie a muchas críticas negativas, por lo que no fue una sorpresa que los fanáticos dieran una bienvenida cálida a esta versión del final. Ted y Tracy presumiblemente vivieron una vida larga y feliz juntos, lo que dio a los fanáticos una conclusión agradable porque todo terminaba bien no solo para ellos, sino para sus hijos.

Aparte del destino de Tracy, el final alternativo también cambió mucho sobre lo que sucedió con Robin. Como Tracy vivía en esta versión, Ted no era viudo, por lo que no había razón para que se reuniera con Robin a un nivel romántico. Es posible que ella y Barney volvieran a estar juntos cuando sus vidas se establecieran en el futuro.

Aunque el final no emitido de “How I Met Your Mother” podría haber parecido más apropiado para el panorama general, los creadores se sintieron justificados al señalar a Ted en la dirección de Robin. Puede que no haya sido la “madre” como tal de los hijos de Ted, pero siempre estuvo claro que Robin ocupó un lugar en el corazón de Ted y no mantener las cosas así con el pasar de los años se sentía extraño.

