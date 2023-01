Colombia sigue conmocionada por el caso de Valentina Trespalacios, cuyo cuerpo fue encontrado al interior de una maleta, que fue arrojada a un contenedor de basura, el domingo 22 de enero. ¿El asesino? Presuntamente su pareja John Poulos, quien fue captado por cámaras de seguridad saliendo del apartamento que había alquilado en Bogotá con un coche de mercado, en el que llevaba una maleta.

Según la Revista Semana, que difundió el video, el ciudadano estadounidense bajó los restos de la DJ colombiana con bolsas de basura del piso ocho al sótano, donde se encontraba su vehículo, en cuya maletera metió todo para posteriormente retirarse y desaparecer el cadáver. Si bien, todo apunta a este individuo, la pregunta que todos se hacen es ¿por qué acabó con la vida de la mujer que decía amar?

¿QUÉ LLEVÓ A JOHN POULOS A MATAR A SU NOVIA?

Mientras se investiga el caso, una declaración hundiría a este individuo que fue señalado como una persona demasiado celosa y posesiva. Según una amiga de Valentina Trespalacios, la razón por la que John Poulos habría acabado con la vida de la DJ es por celos, luego de que ella viajara al extranjero con otro hombre, publicó el periódico El Tiempo.

Esta persona dio a conocer a la Fiscalía que su amiga viajó a Aruba en noviembre de 2022 con otro hombre, pero para no desatar la furia de su novio, le dijo que estaba yendo a hacer un toque a un evento.

Miembros de la policía panameña custodiando al estadounidense John Nelson Poulos, sospechoso de asesinar a su novia (Foto: Policía de Colombia / AFP)

“Valentina se había ido para Aruba con Santiago, entonces no sabía cómo hacer para que John no se diera cuenta de que ella estaba allá. Entonces, Valentina le dijo que tenía un toque por allá en otro lado y fue cuando le dijo que necesitaba dinero [1.000 dólares] y que me lo enviara a mí. Ahí fue cuando John por medio de la casa de cambio Money Gram me envía el dinero”, reveló.

Ni bien se enteró, enfureció demasiado, pues además que le había ocultado dicha información, él quería controla todo. “Poulos le revisaba los amigos que ella tenía en Instagram, miraba a quien seguía. Él una vez nos mandó a seguir con un investigador privado”, manifiesta la amiga de la víctima de feminicidio.

CAPTURAN A JOHN POULOS

Mientras que la tarde del domingo 22 de enero era encontrado el cadáver de Valentina en una maleta dentro de un contenedor de basura, John Poulos se dirigía al aeropuerto El Dorado de Bogotá, lugar donde partiría a Panamá; sin embargo, cuando estaba a punto de irse con dirección desde ese otro país a Turquía, fue intervenido.

Fue deportado a Colombia y puesto a disposición de la Fiscalía. Él fue acusado por el delito de feminicidio agravado en concurso con ocultamiento, alteración, destrucción de elemento probatorio.