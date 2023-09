Según diversas investigaciones y estudios en todo el mundo, el soporte emocional y acompañamiento cercano por parte de médicos y personal asistencial, tiene un papel crucial en la batalla contra el cáncer. Es por ello, que como parte de su más reciente campaña, Oncosalud eligió la canción “Y dale alegría a mi corazón” del icónico cantautor argentino Fito Páez, y la ha convertido en un mensaje de esperanza, que busca dar aliento a las personas que luchan contra esta enfermedad, y reforzar su compromiso de acompañarlos, no solo poniendo a su disposición su tecnología y amplia experiencia en el tratamiento oncológico, sino también todo el compromiso, entrega y cercanía de su personal médico y asistencial.

Bajo su propósito “Tu lucha, nuestra lucha”, Oncosalud reafirma el compromiso que tienen con la población peruana de ser un promotor en la prevención del cáncer, y de poner todo su esfuerzo en luchar por la vida de sus pacientes junto a ellos. Además, reconoce a los miles de peruanos que, al superar esta enfermedad, se convierten en un símbolo de esperanza y de una victoria que refleja el esfuerzo conjunto de todo un equipo de oncólogos, enfermeras, personal asistencial, familiares y amigos.

“Contar con el apoyo, no solo profesional si no también humano, del equipo médico, asistencial y del entorno cercano al paciente, es fundamental desde el primer día en la lucha contra el cáncer. Este proceso no solo afecta de manera importante la parte física, sino también impacta fuertemente a nivel emocional, y esto juega un rol vital en la recuperación del paciente. Nosotros queremos reafirmar el compromiso, entrega y cercanía que tenemos todos los que formamos parte de Oncosalud, hacia nuestros pacientes luchadores”, afirma Eduardo Quintanilla, Gerente Corporativo de Marketing de Auna

En línea con este tema, un estudio realizado por el comité de Psicooncología de la Asociación Médica Argentina (AMA) durante el 2021, en plena pandemia, mostró que el 80% de los pacientes con cáncer expresaron mucha inquietud por la falta de atención que estaban viviendo. Durante este periodo, el 83% de ellos tuvo problemas de insomnio, el 42 % declaró sufrir de ansiedad y angustia y el 19 % de una marcada tristeza. Estos datos demostraron la importancia de contar con apoyo, emocional y humano, tanto en pacientes como en su entorno más cercano.