The Big Bang Theory se convirtió en una de las sitcom más populares de los últimos años y sus protagonistas en los favoritos de los televidentes. La serie de Chuck Lorre contó con un buen número de seguidores que no se perdían las alocadas y divertidas situaciones protagonizadas por Sheldon, Leonard, Howard, Raj, Penny, Bernadette y Amy.

Han pasado muchos meses desde el final de esta serie, sin embargo, sus protagonistas siguen dando mucho que hablar, ya que cuentan con gran legado de fans y uno de ellos es Howard Wolowitz, el ingeniero mecánico que logró llegar a la luna en la sexta temporada.

Este personaje era muy presumido pero con malos resultados. Creía que todas las mujeres se sienten atraídas por él, pero la realidad no puede ser más distinta. Era un poco pervertido, pero finalmente encuentra el amor y forma un precioso hogar al lado de Bernadette Rostenkowski .

Howard Wolowitz y Bernadette Rostenkowski se casan y tienen dos hijos en la historia de The Big Gang Theory (Foto: CBS)

Hace unos días salió a la luz la verdadera historia detrás del personaje de Howard Wolowitz y realmente es sorprendente.

¿QUIÉN ES HOWARD WOLOWITZ?

Bill Prady, uno de los creadores de la popular sitcom, tiene un amigo que se llama Howard Wolowitz, un programador con el que trabajó en una compañía informática. Ambos desarrollaron juntos un software, FilePro, en 1978. Parece que su experiencia con Wolowitz y con otros compañeros de trabajo fue lo que le hizo tener cierta “comprensión” hacia los geeks.

“Tuve una breve carrera como programador informático. Fue cuando dejé la Universidad de Nueva York, trabajando en RadioShack, estuve trabajando en la creación de un software en casa de mi amigo Howie en Brooklyn”, declaró en una entrevista para Slate.

Un dato curioso, aunque no desconocido, puesto que en 2012, Prady compartió en Twitter una imagen de Simon Helberg, que interpretaba a Wolowitz en la sitcom, con el auténtico Howard.

Simon and my friend Howard Wolowitz. © 2012 Howard Wolowitz pic.twitter.com/De1Hmt9n — Bill Prady (@billprady) October 31, 2012

Tras 12 temporadas, ‘The Big Bang Theory’ terminó por todo lo alto en mayo del año pasado. Sin embargo, dos de sus actores volverán a reencontrarse, aunque en un proyecto completamente diferente. Simon Helberg será uno de los protagonistas del drama ‘As Sick as They Made Us’, que será el debut como directora y guionista de Mayim Bialik, Amy Farrah Fowler en la sitcom.

