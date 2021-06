Hace algunos años, Matías Novoa y María José Magán, tenían una relación amorosa consolidada, fruto de ese amor nació su hijo. Todos pensaban que eran una pareja estable; sin embargo, en el 2018 la actriz venezolana reveló que el actor le había sido infiel muchas veces, incluso cuando ella estaba embarazada.

Una de las involucradas con Matías Novoa fue la actriz mexicana Bárbara de Regil. Los rumores de que los actores comenzaron una relación pese a que él estaba con Magán surgieron cuando ambos protagonizaban la telenovela “Bajo el alma” en el 2011.

Pese a lo vivido, y tras el paso de los años, María José Magán aseguró que ya perdonó la infidelidad del padre de su hijo, con quien ahora tiene excelente relación por el bienestar del menor, así como con la misma Bárbara de Regil.

“Pasé unas épocas bien duras, difíciles pero ahorita nos llevamos increíble y yo ya veo las cosas de otra manera, creo que esa relación me enseñó mucho, vivimos cosas lindas y creamos lo mejor que pudimos haber creado en nuestras vidas juntos. Le agradezco muchísimo a él. Nos llevamos muy bien y también con su esposa. Ella adora a mi hijo, y yo adoro que mi hijo la adore a ella”, se sinceró la actriz con el programa “De Primera Mano”.

También se refirió sobre la infidelidad que Matías Novoa protagonizó con Bárbara de Regil, pero aseguró que todo ha quedado en el pasado:

“Entre nosotras nos boicoteamos mucho, nos ponemos la pierna, hay mucha envidia, no solamente en este medio sino en general… Ya lo he hablado durante nueve años, es cosa del pasado, lo he repetido un millón de veces, ese capítulo de mi vida lo dejé atrás y perdoné y todos estamos muy bien ahorita”, expresó la artista.

¿QUIÉN ES MATÍAS NOVOA?

Matías Novoa es un actor chileno conocido por protagonizar la serie “Enemigo íntimo” y “El señor de los cielos” desde su sexta temporada como Amado Casillas, el medio hermano de Aurelio. Ha logrado destacarse dentro del medio artístico participando en diversos proyectos.

Novoa saltó a la fama cuando contrajo matrimonio con la cantante Daniela Castillo en el 2006. Al año siguiente viajó a México, junto a su esposa de aquel momento, para internacionalizar sus respectivas carreras.

Daniela regresó a Chile, pero Matías permaneció en México, producto del fracaso matrimonial entre ambos. Novoa decidió probar suerte en el modelaje, pero fue descubierto por un agente de TV Azteca, quien le propuso estudiar actuación. Es entonces cuando decide quedarse de forma permanente en México para comenzar a desarrollar su carrera como actor de televisión.

¿QUIÉN ES LA ACTUAL ESPOSA DE MATÍAS NOVOA?

La actual esposa de Matías Novoa es la actriz cubana Isabella Castillo. Los actores se conocieron en el set de grabaciones de “El señor de los cielos”. El último día del rodaje de la sexta entrega de la serie, los intérpretes decidieron darse una oportunidad como pareja. Esto los llevó a vivir juntos y a los tres meses de relación, decidieron comprometerse.

La pareja sorprendió a todos al casarse sorpresivamente por el civil en mayo de 2019. Cinco meses después, Isabella Castillo y Matías Novoa decidieron casarse por religioso. La pareja va a cumplir dos años de matrimonio y cada día que pasa se muestran más enamorados que nunca.