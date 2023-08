La cereza es una deliciosa fruta de temporada que puede echarse a perder en días de intenso calor. Hay quienes la disfrutan en helados, postres, cócteles o comiéndolas naturalmente como snack. Para evitar que se dañen hay ciertos trucos caseros que te ayudarán a conservarlas durante dos semanas en perfecto estado y aquí te explico qué debes hacer.

Al ser un alimento muy delicado, su estado óptimo para la ingesta no suele ser muy extenso (2-3 días) y es normal que se estropeen, se pongan blandas o pierdas sus propiedades.

Ante esto, hay quienes solo las colocan en un pyrex o bandeja en la nevera o la dejan a temperatura ambiente, sin pensar que hay detalles que se pasan por alto y ayudan a conservarlas. Es aquí donde los trucos caseros llegan para ayudarte.

Cómo conservar las cerezas

Un consejo vital que aprendí es que las cerezas no se deben lavar, a no ser que te las vayas a comer al momento. Si las sumerges en agua, solo conseguirás que se deterioren antes de lo habitual. Entonces el truco es guardarlas tal cual las compraste (eliminando las dañadas o en mal estado) y sin quitarles el rabito porque este ayuda a que no se resequen.

Lo ideal es meterlas en una bolsa de plástico hermética o taper cerrado para que no entre el aire, bien separadas unas de otras y procurando que estén perfectamente secas. Su mejor lugar de conservación será la nevera y en el cajón de las verduras, donde la temperatura es menos fría.

VIDEO RECOMENDADO

Muchas personas llevan un termo de café, té u otras bebidas calientes durante su día a día. Sin embargo, con el tiempo, algunas de estas sustancias hacen que los recipientes que conservan el calor se manchen. Por este motivo, en este video te enseñamos unos trucos caseros para limpiar los termos.