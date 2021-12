Anita Birges es una mujer australiana que suele compartir toda clase de trucos caseros que facilitan las tareas del hogar. Recientemente, se ha vuelto viral tras compartir el sencillo método que utiliza para dejar la lavadora limpia y hacer que la ropa quede impecable.

Birges, quien se ha convertido en una referente del orden y la organización, explica que existen tres lugares del aparato en donde hay que poner atención: el filtro, el dispensador y el sello de la goma. De no asearlos correctamente, la ropa no solo no se lavará de forma adecuada, sino que también podría ensuciarse aún más.

Pasos para limpiar la lavadora y hacer que la ropa quede impecable, según

Por ello, basta seguir unos sencillos pasos que resumiremos a continuación: Primero, para limpiar el sello de goma, hay que meter una toalla de microfibra de tela dentro y eliminar los restos de suciedad que se hayan acumulado. Luego, para el dispensador, que es donde va el líquido con el que se lava la ropa, basta con sacarlo y quitar toda la suciedad incrustada para volver a dejarlo donde estaba.

Finalmente el filtro, que es una de las partes de la lavadora donde se acumula más suciedad, hay que abrirlo girando en sentido contrario a las agujas del reloj, dejar que el agua salga y retirar todas las cosas que estén allí.

De esta forma, se consigue un mejor aspecto de la ropa lavada y hacemos que la lavadora trabaje de forma óptima. Lo mejor es que se trata de un método sencillo que no debe tardar más de diez minutos.

El sencillo truco casero para dejar como nuevas las ollas quemadas

Mediante su cuenta de TikTok, el usuario Ramdeep.osahan, quien suele compartir algunos trucos caseros y videos virales de experimentos, reveló un sencillo método para conseguir limpiar el exterior de una sartén ennegrecida. Para ello, utiliza cinco ingredientes: sal, bicarbonato sódico, jabón líquido de lavavajillas, servilletas y vinagre blanco.

Los pasos a seguir son sencillos. Primero, hay que echar un poco de sal y bicarbonato sobre la parte a limpiar, luego se echa el jabón líquido y con ayuda de una esponja repartimos bien la mezcla por toda la sartén.

A continuación, hay que cubrir la sartén con servilletas, que serán las encargadas de absorber toda la grasa acumulada. Por último, se agrega el vinagre blanco sobre la sartén y se deja actuar.

Luego de algunos minutos, las servilletas se retiran, junto con la grasa y toda la suciedad acumulada.