“Élite” es una de las series más exitosas de Netflix y todo es gracias a su historia y, sobre todo, a sus personajes. Luego del estreno de su tercera temporada, la serie española ha dejado sin aliento a los fans por el desenlace y se quedaron con ganas de ver más.

El éxito de la ficción ha obligado a Netflix a renovar por una temporada más y tras el anuncio mucho se ha dicho sobre la continuación de la historia. Desde hace varias semanas sabemos que la cuarta entrega tendrá nuevos protagonistas y contará con otras tramas que deberán superar a las tres anteriores. Incluso se ha dicho que “Élite” tendrá un spin-off con protagonistas a Lu, Nadia y algunos otros personajes de la escuela Las Encinas.

Élite: las 10 grandes revelaciones de la temporada 3

Al respecto, Carlos Montero, uno de los creadores de la ficción, dijo durante una entrevista: “Cuando planteas el hipotético caso de una nueva temporada, barajas todo tipo de posibilidades y luego vas decidiendo. Puedes coger la marca y llevártela a otro sitio. Siempre hacíamos coñas con Élite: Albacete o Élite: Miami”.

“Hay muchas opciones para seguir, desde la continuidad absoluta a la continuidad media, hasta el borrón y cuenta nueva. Pero creo que quedan muchas historias por contar en este universo, ya sea de estos personajes o de otros que puedan aparecer”, agregó.

Por lo visto al final de la tercera entrega y las declaraciones de Montero, estos rumores podrían ser cierto, o por lo menos, podría significar que no todos los actores volverán para los nuevos episodios. En esa misma línea, el ingreso de nuevos personajes también podría incluir como sorpresa a un personaje transgénero.

(Foto: Netflix)

¿UN PERSONAJE TRANSGÉNERO EN ÉLITE 4?

Quienes han visto las tres primeras temporadas de la serie española, podrá haber comprobado que se ha caracterizado por tocar diversos temas, desde el poliamor hasta las relaciones incestuosas; por ello, no es descabellado pensar que un personaje transgénero está destino a formar parte de la historia.

De hecho, los mismos creadores fueron los que dejaron abierta esta posibilidad.

Durante una entrevista con SensaCine, Carlos Montero y Darío Madrona fueron consultados sobre la posibilidad de introducir a un personaje transgénero en algunas de sus entregas.

“Sí, lo hemos pensado. En la tercera no está, pero sí que lo hemos pensado”, señaló Darío Madrona.

“Y quiero decir, hay más historias. La diversidad lo que te aporta son historias nuevas que contar. Historias diferentes. Y hay muchas historias que quedarían por contar en ‘Élite’ y que se podrían contar en las siguientes temporadas, y esa es una de las que hemos hablado”, resaltó.

(Foto: Netflix)

¿POR QUÉ LA TEMPORADA 4 DE “ÉLITE” TENDRÁ OTROS PROTAGONISTAS?

El final de la tercera entrega de “Élite” cerró varias historias, pero dejó otras pendientes. Luego de que todos se unieran para evitar que ‘Lu’ fuera a prisión por asesinar a Polo, la policía recibe el trofeo, cierra el caso de Marina y de Polo.

En tanto, los protagonistas siguen con su vida, Nadia, ‘Lu’, Malick y Carla viajan para seguir sus estudios universitarios, lo que hace suponer que ellos no serán parte de la cuarta temporada.

Después de ser expulsado de Las Encinas, Valerio recibió la propuesta de Carla de hacerse cargo del negocio de vinos de su familia.

Cabe mencionar que en una entrevista con Esquire Jorge López, el actor que interpreta a Valerio, señaló: “Élite fue una escuela, un aprendizaje de la hostia, pero ya estuve cuatro años en Disney y no quiero vivir procesos tan largos ahora. Un par de temporadas para mí y para Valerio es perfecto, no me renta hacer más”.

(Foto: Netflix)

Por otro lado, Guzmán, Samuel, Rebeka, Omar y Ander volvieron a la escuela para cursar una vez más su último año escolar. Guzmán y Samuel fueron expulsados por involucrarse en una pelea con Polo; Rebeka, al igual que Valerio, por vender droga en la escuela; Ander no se graduó debido a su enfermedad; y Omar se transfirió a Las Encinas tras reprobar sus exámenes.

Así que es posible que ellos sean parte de la cuarta temporada de “Élite”, tal vez no sean los protagonistas, pero podrían convivir con los nuevos protagonistas. Otras que se suma a esta lista es Cayetana, quien apareció limpiando los pisos, trabajo que antes desempeñaba su madre.

Estos son los actores y personajes que tienen más probabilidades de volver para la cuarta temporada de “Élite”: