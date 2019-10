Todo sobre Elizabeth Loaiza: Biografía, edad, medidas, fotos y más sobre la Modelo Colombiana.

Elizabeth Loaiza es una modelo, emprendedora, piloto de helicóptero y ahora política, es principalmente reconocida por haber participado en el Miss Mundo 2006 representando a Colombia y hoy en día por su participación con su candidatura al Concejo de Bogotá.

¿Quién es realmente Elizabeth Loaiza?, Siempre ha sido el foco de atención por sus candentes publicaciones en redes sociales, lugar donde comparte con sus miles de seguidores, su vida privada, momentos con sus hijos y como esto sus fotos de sus candentes sesiones de modelaje.

Existen muchas preguntas sobre su vida, como, por ejemplo, ¿Dónde nació y cuál es su historia?, sabemos que es una celebridad y dio su brinco a la fama después de su representación a Colombia en el Miss Mundo, pero más allá de eso lo que son sus orígenes y su familia aún es poco conocido, la familia es lo más importante para ella.

BIOGRAFÍA DE ELIZABETH LOAIZA

Elizabeth Loaiza es una reconocida modelo colombiana (Foto: Publimetro) Elizabeth Loaiza es una reconocida modelo colombiana (Foto: Publimetro)

Ella nació el 07 de enero de 1989 en Cali, Valle del Cauca, Colombia, durante un período de su vida estuvo en Ecuador. Tiene una hija que se llama Ana Sofía, nació en el año 2009 fruto de su matrimonio con Rafael Escrucería y un hijo que se desconoce su fecha de nacimiento y su identidad.

En una entrevista para publimetro.co dijo que a su hijo más pequeño no lo conocían y que había sido por una decisión personal, adicional a esto: "Más adelante hablaré de él, siento que no es el tiempo."

Su carrera inició a los 4 años destacándose por ser imagen de algunas compañías y empresas colombianas, donde uno de los que destacó fue el comercial que hizo para un Centro Comercial en su ciudad natal, llamado Chipichape, uno de los más grandes del país.

En paralelo a sus estudios de colegio en Cali, siguió participando en contratos publicitarios para marcas nacionales y a sus 7 años "Leonisa" la eligió como su modelo "Leonisa Tiny", convirtiéndose en imagen de su línea de ropa interior infantil.

Portada revista Rebelde... Imagen de Leonisa Teen... Tenía 16 añitos :) pic.twitter.com/l7Gv7V9aNL — Elizabeth Loaiza J. 🕊 (@Eliloaiza) June 27, 2013

Luego de 4 años fue portada de la revista Barbie y así comenzó luego su recorrido por diferentes pasarelas del país. A sus 17 años fue escogida como imagen oficial del Cali Exposhow, uno de los eventos más representativos de la salud y la moda que se realizan en el país.

Estudió Derecho y Economía en la Universidad Sergio Arboleda en la ciudad de Bogotá. Años atrás habría ingresado en la Universidad Icesi y mientras intentaba estudiar administración de empresas representó a Valle del Cauca en el concurso "Miss Mundo Colombia", donde con su prueba de talento que fue tocar el piano destacó entre las 34 aspirantes del concurso.

La destacada caleña arrasó con la mayoría de los premios del certamen, tales como: “Mejor sonrisa”, “Miss elegancia”, “Miss fotogenia”, “Imagen del certamen” y “Mejor cuerpo”, luego de esto se llevó la corona con sus 17 años, donde luego representó al país en el certamen de Miss Mundo que se realizó en Polonia.

Destacó también entre las concursantes, pero solo logró calificar entre las 20 mejores del concurso, donde tiempo después de su participación tomó la decisión de dejar la universidad y comenzar a viajar por el mundo realizando campañas para diferentes marcas.

VIDA AMOROSA DE ELIZABETH LOAIZA

Elizabeth Loaiza siempre se ha mostrado como una mujer independiente (Foto: Instagram) Elizabeth Loaiza siempre se ha mostrado como una mujer independiente (Foto: Instagram)

En el año 2007 y a sus 18 años, Elizabeth Loaiza se muda a vivir a Ecuador donde posteriormente conoce a Rafael Escrucería, joven caleño, Concejal de Bogotá y presidente de una compañía. Luego de enamorarse se casaron en Cartagena, mismo que terminó en el año 2010.

La modelo caleña asegura que no le ha ido muy bien en el amor y que existen mujeres exitosas como ella que no pueden tener todo en la vida, sin embargo, en el año 2018 compartió con sus fans y seguidores en Instagram, fotos donde mostraba la propuesta de noviazgo que recibió durante su viaje a México. A pesar de esto aún se desconoce la identidad del afortunado.

Meses después tal y como dijo que no le iba bien en el amor, Elizabeth Loaiza comunicó por sus redes que había puesto fin a su relación porque su novio le había sido infiel, dejando en la incertidumbre quién había sido ese galán.

PESO, MEDIDAS Y ESTATURA DE ELIZABETH LOAIZA

Elizabeth Loaiza va constantemente al gimnasio para cuidar su espectacular figura (Foto: Instagram) Elizabeth Loaiza va constantemente al gimnasio para cuidar su espectacular figura (Foto: Instagram)

En el 2019, ella asegura que no que no tiene una dieta estricta, solo que come saludable y que no le gusta que su cuerpo esté marcado, solo delgado y tonificado.

Pechos: 90 cm

90 cm Cintura: 60 cm

60 cm Cadera: 90 cm

90 cm Peso: 59 kg

59 kg Estatura: 1.75 cm

FOTOS Y VIDEOS DE ELIZABETH LOAIZA

Recopilamos fotos del Instagram de esta hermosa modelo caleña y de cómo presume de su exuberante cuerpo y por qué tiene vueltos locos a sus fans en su red social.