Ellen DeGeneres revela que su padrastro abusó sexualmente de ella | VIDEO

La comediante de 61 años, Ellen DeGeneres relató el terrible episodio que vivió cuando tenía 15 años, con la esperanza de que su historia anime a otras víctimas a manifestarse.

En un episodio de la segunda temporada de “My Next Guest Need No Introduction (Mi siguiente invitado no necesita introducción)” de Netflix, Ellen DeGeneres recordó al “hombre muy malo” con el que su madre se casó cuando ella aún era adolescente.

Ellen DeGeneres relató que su madre fue diagnosticada con cáncer de mama y que su padrastro le tocaba los senos con el pretexto de detectarle algún bulto.

"Cuando estaba fuera de la ciudad, me dijo que le sintió un bulto en el pecho (a su madre) y que necesitaba sentir mis senos porque no quería molestarla, pero que necesitaba sentir el mío", dijo Ellen DeGeneres para luego agregar: "Me convenció de que necesitaba sentir mis senos y luego intentó hacerlo otra vez, y luego otra vez".

La presentadora de televisión, Ellen DeGeneres, confesó que el abuso sexual se intensificó con el paso del tiempo y que incluso su padrastro ingresó a su habitación, por lo cual huyó de su casa a través de una ventana.

"Él intenta derribar mi puerta, pateé la ventana y corrí porque sabía que iba a pasar algo más [...] Y no quería decirle a mi madre porque la estaba protegiendo y sabía que eso arruinaría su felicidad", señaló Ellen DeGeneres.

La humorista concluyó que la única razón por la cual contaba su experiencia era para inspirar a otras personas y principalmente a las jóvenes, para que no tengan miedo y no dejen que nadie siquiera las toque sin su consentimiento.

DATO:

La segunda temporada del programa “My Next Guest Need No Introduction (Mi siguiente invitado no necesita introducción)” de Netflix se estrena el 31 de mayo.