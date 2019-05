Emily Ratajkowski: 10 fotografías que robaron el corazón de sus fanáticos

Emily Ratajkowski con 27 años es una de las modelos más importantes del mundo y goza de gran popularidad en las redes sociales.

La modelo tiene una cuenta de Instagram con más de 22 millones de seguidores con los cuales siempre comparte todas sus actividades diarias. Cada publicación de Emily Ratajkowski usualmente obtiene más de un millón de likes por parte de sus fanáticos.

Emily Ratajkowski hizo público su matrimonio con Sebastian Bear-Mcclard en Instagram. "Hoy nos casamos", escribió la modelo para sorpresa de todos sus incondicionales en el mundo de las redes sociales.

La modelo norteamericana se hizo conocida en el mundo del espectáculo cuando interpretó a Tasha en la serie "iCarly" en el 2009.

Emily Ratajkowski alcanzaría la fama mundial cunado participó en el video 'Blurred Lines' de Robin Thicke en el 2015.

La modelo manifestó que fue un error participar en el video que la llevó al estrellato. "Yo no estaba muy interesada al inicio. Ahora, es la desgracia de mi vida. Cuando alguien viene a mí y me pregunta sobre 'Blurred Lines', me quedo como: ‘¿Estamos seriamente hablando de un video de hace cuatro años?", indicó a la revista InStyle.