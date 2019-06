Emily Ratajkowski celebra cumpleaños con fotografía en bikini

Emily Ratajkowski acaba de publicar una fotografía en bikini para agradecer a todos sus fanáticos que la saludaron por el día de su cumpleaños. La modelo acaba de cumplir 28 años.

"Ustedes me hacen sonrojar. ¡Gracias por todos los deseos del día! Estoy muy agradecida", escribió Emily Ratajkowski en su cuenta personal de Instagram.

"Feliz cumpleaños", "luces sensacional", "la más bella del mundo", "eres muy linda", "espero que pasen un genial cumpleaños", son algunos de los comentarios que se pueden encontrar en el Instagram de Emily Ratajkowski.

Como se recuerda, Emily Ratajkowski es una de las modelos más solicitadas del mundo. La norteamericana se hizo conocida por interpretar a Tasha en la serie "iCarly" en el 2009.

Emily Ratajkowski alcanzaría la fama mundial cunado participó en el video 'Blurred Lines' de Robin Thicke en el 2015.

La modelo manifestó que fue un error participar en el video que la llevó al estrellato. "Yo no estaba muy interesada al inicio. Ahora, es la desgracia de mi vida. Cuando alguien viene a mí y me pregunta sobre 'Blurred Lines', me quedo como ‘¿Estamos seriamente hablando de un video de hace cuatro años?", indicó.