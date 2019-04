Emily Ratajkowski se transforma en una sensual conejita y conquista a sus seguidores en Instagram

Emily Ratajkowski decidió sorprender a sus más de 22 millones de seguidores al publicar unas fotografías donde aparece vestida de conejita. En la publicación se puede ver a la modelo con un corset negro, bikini blanco, guantes rojos y unas orejas de conejo.

En total son seis las fotografías con las que Emily Ratajkowski viene conquistando a todos sus incondicionales en Instagram. Las imágenes tienen más de 2 millones de likes por parte de todos sus seguidores en el mundo.

Emily Ratajkowski también decidió publicar un video con su nuevo y sexy atuendo para seguir conquistando el corazón de todos sus fans.

En el clip se puede ver a Emily Ratajkowski contoneando su figura en el detrás de cámaras de una sesión de fotos. Pero llama la atención que un tenebroso peluche de conejo forma parte del escenario.

"Eterna vibra pascual", escribió Emily Ratajkowski la publicación que viene cautivando a todo el mundo en Instagram.

Emily Ratajkowski tiene como pareja al actor y productor Sebastian Bear-McClard. El dueño del corazón de la modelo trabajó en películas como Good Time (2017), protagonizada por Robert Pattinson, Heaven Knows What (2014) o Still Life (2006).

Bear-McClard también es socio de la productora Elara Pictures, donde se desempeña elaborando guiones junto con Joshua y Ben Safdie.