Hace dos décadas se estrenó la primera cinta de una de las sagas fantásticas más famosas de los últimos tiempos. Estamos hablando de “Harry Potter y la piedra filosofal”, la película basada en el libro homónimo de J. K. Rowling que se estrenó en 2001.

Con motivo de su veinteavo aniversario, este 1 de enero se publicó “Harry Potter: regreso a Hogwarts”, un especial que reunió Daniel Radcliffe (Harry Potter), Emma Watson (Hermione Granger) y Rupert Grint (Ron Weasly), los jóvenes protagonistas que cautivaron a la audiencia con 12 entregas emitidas entre el 2001 y el 2022.

En el especial, los actores comparten con el público sus más íntimas experiencias durante el rodaje de las más de 10 cintas. Es así como Emma Watson abrió su corazón y decidió revelar los duros momentos que vivió detrás de cámaras, cuando pasó por su mente abandonar el personaje de Hermione.

Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint en la primera entrega (Foto: Harry Potter Movie / Instagram)

¿POR QUÉ EMMA WATSON CASI RENUNCIA A LA SAGA?

Fue David Yates, director de “Harry Potter y la Orden del Fénix”, quien recordó la etapa en que la actriz consideró dejar la saga. Watson era una adolescente cuando vivió una de las crisis más grandes de su vida, llegando a sentirse perdida y sola.

“En algunos momentos me sentí sola. Creo que estaba asustada. No sé si alguna vez has sentido que llegaste a un punto de inflexión en el que estabas como: esto ya es algo para siempre”, expresó la actriz de 31 años.

ERA LA ÚNICA MUJER

A diferencia de otros hombres en el elenco, que habían formado una amistad más cercana al tener varias cosas en común, Emma no tenía una amiga en el reparto principal con quien pudiera sentirse más en confianza. Esto fue confirmado por Tom Felton, quien añadió que su mejor amiga no solo fue la más joven en el equipo sino también la que más sola estuvo.

Fue antes de la quinta entrega, cuando la intérprete de Hermione tenía 16 años, que iniciaron las dudas sobre continuar con su personaje. Otro de los actores que vivió una experiencia similar fue Ruper Grint, aunque confesaron que nunca llegaron a hablar mucho del tema.

Emma Watson abrió su corazón y decidió revelar los duros momentos que vivió detrás de cámaras (Foto: HBO)

¿POR QUÉ DECIDIÓ QUEDARSE?

Pese a los momentos de soledad, la francesa comentó que no necesitó que los directores o sus colegas la animaran a continuar en el proyecto, pues el cariño de sus seguidores le dio la confianza necesaria para realizar el resto de películas:

“La fama me había llegado a lo grande. Nadie tuvo que convencerme para llevarlo a cabo (quedarse). Los fans realmente querían que tuviera éxito y todos realmente nos respaldamos mutuamente”.