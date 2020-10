En las últimas semanas una foto viral de Facebook ha tocado las fibras más sensibles de los usuarios de la mencionada red social. El perro, ya de avanzada edad, fue abandonado y dejado atado a una reja, y a su lado una carta escrita por su dueño donde “justificaba” su malvado accionar. El hecho desató una ola de indignación en los residentes del municipio de Swale, en Inglaterra , donde fue hallado el can.

A través de una publicación realizada en Facebook , la institución protectora de animales ( Swale Borough Council Stracy Dog Service ) publicó en su fanpage la desgarradora historia de este anciano perro. No solo fue abandonado, sino que su dueño trató de justificar el execrable hecho con este mensaje:

“Hola, podría llevarme, ya que mi dueño me abandonó después de diez años porque no aprendí a ser bueno. Gracias por prestarme atención. Perdón por la inconveniencia”, fue el mensaje que había escrito el cruel dueño, pero que lo realizó como si el can estuviera contando su propia historia.

Rápidamente los residentes del municipio de Swale actuaron de inmediato y notificaron a las autoridades el abandono que sufrió el perro. El hecho se volvió masivo luego que se difundiera a través de una foto viral en Facebook , que hasta la actualidad no deja de ser compartida.

Para alegría de los amantes de los animales, el perro disfrutará sus últimos años siendo cuidado por la institución Swale Borough Council Stracy Dog Service, los mismos que lograron contactarse con las personas que rescataron al can de pequeño, pues desconocían la situación que vivía este indefenso animal.

“Habiendo investigado a fondo al perro anciano abandonado, pudimos ponernos en contacto con su dueño, y todo no es lo que parecía primero. Ahora estamos tomando las medidas apropiadas basadas en la situación y las circunstancias. También hemos estado en contacto con miembros de la familia extendida de propietarios, que conocen y aman al perro”, indicó Swale Borough Council Stray.

MÁS SOBRE VIRALES

VIDEO RECOMENDADO

Viral: niña nada junto a pitón de 8 metros