A lo largo de los años, el denim ha sido protagonista de diversos momentos que marcaron nuestra historia, convirtiéndose en la prenda favorita de renombrados personajes a nivel mundial. Desde miembros de la realeza, como la Princesa Ana de Inglaterra, hasta grandes estrellas de Hollywood; todos ellos han lucido en algún momento de sus vidas un jean 501 de Levi ‘s, conocido como el primer jean en la historia de la moda.

Por ello, conmemorando los 150 años de estos famosos jeans, los especialistas de la marca Levi’s recuerdan a cuatro estrellas de Hollywood que lucieron esta clásica prenda frente al lente de una cámara.

Marilyn Monroe

Si hablamos de estrellas icónicas de Hollywood, sin duda alguna Marilyn Monroe es una de ellas. La actriz estadounidense incursionó en el mundo del cine, convirtiéndose en una de las «sex symbol» más populares de la década de 1950. Respecto a su historia con los jeans Levi’s Strauss, Marilyn fue una de las primeras mujeres en usar los jeans 501 en una película (River of No Return). Pese a caracterizarse por usar ropa ajustada, la cantante incluyó esta prenda como parte de sus diversos outfits. Con esto, no cabe duda que ella buscaba lucir cómoda en su día a día, apostando por unos jeans Levi’s y una clásica camisa blanca.

Madonna

Levi’s no solo ha estado presente en el mundo cinematográfico. La reconocida cantante Madonna es una de las artistas consideradas como íconos de la moda. Ella ha lucido los jeans 501 en más de una ocasión, siendo considerada como el personaje que más looks ha vestido a base de este denim. Justamente, es en su video musical «Papa Don’t Preach» (1986) donde Madonna luce unos jeans 501 holgados más un polo a rayas blanco y negro, y una chaqueta de cuero.

Sarah Jessica Parker

Sarah Jessica Parker es una actriz estadounidense conocida por interpretar a Carrie Bradshaw en la serie televisiva «Sex and the City». Gracias a este papel, ganó diversos premios, entre ellos cuatro Globos de Oro y dos Emmy. En más de una ocasión, la también productora de cine y televisión ha sido captada por el lente de los paparazzis paseando por las calles de Nueva York luciendo un jean Levi’s para sus actividades diarias.

Bad Bunny

Si hablamos de artistas que les gusta marcar tendencias en la moda, «Bad Bunny» es uno de los más actuales. El cantante puertorriqueño ha participado en diferentes alfombras rojas luciendo diversos looks que ha dejado a más de un modista sorprendido. Y es que su extravagancia al momento de vestir es lo que lo caracteriza. Sin embargo, muchas veces lo hemos visto optar por opciones más cómodas y ligeras, como en aquella noche de los Grammy 2023. El intérprete de «Callaíta» subió al escenario portando una camiseta blanca y un jean 501 de tiro alto con corte ligeramente pitillo, cautivando a todo el público presente en la premiación.

Así cómo estás celebridades, muchas personas alrededor del mundo guardan consigo un jean 501 en su armario. Este 2023, la marca Levi’s celebra los 150 años de creación de este famoso denim, recordando a las figuras más destacadas mundialmente que lo han lucido. Para conocer más sobre las prendas de Levi’s, visita la página Levi.pe.