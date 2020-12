El primer episodio especial de la serie ganadora del Emmy “Euphoria”, titulado “Trouble Don’t Last Always” (“Los problemas no duran para siempre”), tendrá un estreno anticipado, pues este viernes 4 de diciembre estará disponible en HBO GO.

Este capitulo, que continuará con la trama de la primera temporada de la serie -pues aún está lejos de estrenar su segunda entrega- se podrá volver a ver en HBO el domingo 6 de diciembre y continuará disponible en HBO GO y HBO On Demand.

Este primer episodio especial sigue a Rue (Zendaya) luego de ser abandonada por Jules (Hunter Schafer) en la estación de tren y en una recaída, mientras celebra la Navidad. El actor Colman Domingo, quien encarna al exdrogadicto Ali en los primeros capítulos de la serie, también aparecerá.

Este capítulo ha sido escrito y dirigido por Sam Levinson, creador de “Euphoria”. El título y la fecha de emisión del segundo episodio se anunciarán próximamente. Ambos episodios especiales fueron producidos siguiendo los protocolos de prevención del COVID-19.

Desde su estreno el año pasado, “Euphoria” se ha convertido en una de las revelaciones televisivas del momento. En la serie, Zendaya encarna a una adolescente con problemas de adicción que vive en una pequeña localidad estadounidense donde la mayoría de vecinos esconden secretos personales.

Fue gracias a este papel que Zendaya se llevó el Emmy a Mejor actriz en una reñida categoría contra veteranas como Jennifer Aniston, Olivia Colman, Laura Linney, Sandra Oh y Jodie Comer. “Euphoria” recibió además los galardones a Mejor maquillaje contemporáneo (Sin Prótesis) y Mejor música y letra original.

