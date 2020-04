Se viralizó en Facebook el caso de una pequeña de diez años que se negó a resolver un problema matemático planteado en un examen. ¿La razón? Ella aseguró que este ‘ofendía a las mujeres’. Su historia se volvió tendencia y desató toda clase de reacciones entre los usuarios.

La pequeña, de Utah, Estados Unidos, se negó a contestar un ejercicio de matemáticas que comparaba el peso de tres niñas. “No me gustó eso porque las chicas no deberían compararse entre sí. Sé que era un problema matemático... pero no creo que eso esté realmente bien”, dijo en conversación con la cadena Fox.

“La tabla a la derecha muestra el peso de tres estudiantes de cuarto grado. ¿Cuánto más pesa Isabel que la estudiante de menos peso?”, decía el ejercicio, a lo que la menor respondió: “¡Esto es ofensivo! Lo siento, no contestaré esto es grosero”.

El hecho fue dado a conocer por Naomi Pacheco, madre de la niña que se volvió viral en Facebook y otras redes sociales. “Siento que es una manera tan irresponsable de enseñar a los niños cómo hacer matemáticas”, dijo.

La menor, sin embargo, no solamente se negó a resolver el ejercicio, sino que también le escribió una carta a su maestra. “No quiero ser grosera, pero creo que el problema matemático no fue muy bueno, pensé que eso era juzgar el peso de las personas. Además, la razón por la que no escribí una oración es porque simplemente no pensé que eso fuera agradable”, decía el mensaje que llamó la atención de un gran número de usuarios que le expresaron su apoyo.

Foto: Referencial/Pixabay

