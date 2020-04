El coronavirus nos ha obligado a estar encerrados en nuestros hogares. En esa inusitada coyuntura, las redes sociales nos son muy útiles para distraernos y olvidarnos por un momento de la crisis que atraviesa nuestro planeta. En Facebook, por ejemplo, uno se puede pasar horas y horas viendo videos que nos arrancan más de una sonrisa. El más reciente y muy comentado es el que protagonizan un joven y su perro. Dueño y mascota se enfrascaron en un ‘duelo’ por ver quién comía más rápido. El desenlace, tal y como ha sucedido a lectores de Estados Unidos, México y España , te va a sorprender.

En Facebook, insistimos, hay una muchísimos clips donde los protagonistas son animales, pero el que te compartimos ahora es de los mejores. Luego de pronunciar la cuenta regresiva, el hombre y el perro se apresuaron a comer un plato de tallarines. ¿Quién ganó? Pronto lo sabrás.

Al inicio de la competencia todo fue muy parejo. No obstante, tal y como se aprecia en el video subido a Facebook, poco a poco el can fue ganando ventaja. La mayor rapidez con la que absorbía los fideos le permitieron terminar su plato.

Lo más curioso vino después: todavía con hambre, el perro se abalanzó para comer del plato del asombrado joven, quien al ver lo que sucedía sacó una tijera para cortar el tallarín. Sin embargo, la mascota se subió a la mesa y se tragó toda la comida de su adversario.

Las graciosas imágenes, que originalmente fueron publicadas en la página de Facebook de Piano Around the World, no tardaron en hacerse tendencia. Luego de su inesperada derrota, al muchacho ya le quedó claro que jamás debe competir con un perro hambriento.

