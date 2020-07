En los últimos días se difundió un video viral en Facebook que ha causado sorpresa a a miles de usuarios por la tierna escena que se muestra. Y es que un cachorrito no quiso que su madre le siga reprochando por sus travesuras y no tuvo reparo en enfrentarla para que no lo castigue. Este curioso hecho se convirtió en tendencia en países como en México, España y Estados Unidos.

Como ha venido ocurriendo en medio de la pandemia por el coronavirus, a diario las personas suelen publicar clips en redes sociales en la que sus protagonistas son sus adorables mascotas. En esta ocasión fue una joven que decidió subir a Facebook el preciso momento en el que su cachorro ladró fuerte para ‘evitar obedecer’ a su progenitora.

Aquel día, la mujer acomodó a sus canes recién nacidos en una enorme cama que arregló exclusivamente para ellos. Luego de unos minutos, su ‘engreída’ se acercó para acompañar y cuidar de sus bebés.

De pronto, la perrita se percató que uno de sus hijos cometió una diablura en casa de su cuidadora. Fue entonces que buscó al responsable para darle una lección; sin embargo, no esperaba ser ‘confrontada’. Este detalle llamó la atención de la chica, quien sacó su celular para grabar dicha situación que después subió a Facebook.

Como se observa en el video viral de Facebook, el can bebé ladró fuerte y movió sus patas delanteras cuando su mamá le comenzó a morder las orejas. Entretanto, sus hermanos tenían una actitud tranquila al permanecer a su costado sin hacer ruido ante el problema.

