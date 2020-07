Muchas veces, los dibujos animados nos mostraban situaciones entre animales que poco podía creer sucedería en la vida real, como un ave cazando animales marinos grandes. Sin embargo, la realidad no está tan lejos de la ficción y así lo demostró esta águila al cazar lo que parecería ser un tiburón en Estados Unidos.

Los hechos se registraron en Florida, en la costa sur de Estados Unidos, aunque la usuaria que subió el clip a su cuenta de Facebook, Kelly Burbage, asegura que sucedió en Myrtle Beach, playas del Carolina del Sur.

En las imágenes se ve cómo un águila sobrevuela por la playa con lo que es una silueta de una animal marino de gran envergadura, lo que podría ser un tiburón, alejándose hacia su nido.

La sorpresa no dejó de embargar a los bañistas que no daban crédito a lo que sucedía arriba de ellos, pues el águila no se inmutó para sobrevolar la playa y alejarse poco a poco mientras apresaba con sus potentes garras al tiburón.

Águila es grabada capturando un tiburón del mar en Florida. (04/07/2020)

Lo cierto es que el animal es un águila pescadora (Padion Haliateus), cuya principal característica es la de poseer garras grandes y escamosas, las que le ayudan a ser efectiva a la hora de cazar presas más grandes que ellas, sobre todo, cuando las caza del mar.

De por sí, las águilas suelen ser especies que tienen tarsos y garras poderosas, pero también una fuerza descomunal a la hora de volar, lo que les facilita la caza de animales mucho más grandes y pesados que ellos. Y con su pico grande, poderoso y puntiagudo pueden atravesar la carne por más dura que sea.

¿Es realmente un tiburón?

Esta es otra de las incertidumbres que generó el video en cuestión. Por el tamaño del animal marino, para muchos expertos sí podría serlo pero sería apenas un bebé, no un tiburón maduro. Para otros no sería más que un atún por las características de su cola.

