Nadie esperaba ver algo similar. En Facebook se compartió un video que de inmediato se volvió viral porque muestra el registro de una cámara de seguridad en una calle de Estados Unidos. En el clip se ve cómo un grupo de perros intenta ‘robar’ un automóvil. La escena, calificada de extraña por miles de usuarios de la red social, no deja de generar sorpresa.

De acuerdo a la grabación, en primera instancia un can se aceró al vehículo para hacer sus necesidades y es ahí donde oleó el parachoques. Este, aparentemente, tenía un aroma que no gustaba, por lo que el animal comenzó a morderlo. Al ver que no podía hacerlo solo, llamó a sus ‘amigos’ para iniciar con el ‘atraco’.

Una gran cantidad de perros llegó al lugar para así ayudar al can a jalar el parachoques, que ante tantas mordidas y rasguños, terminó destruido y del automóvil, tal y como nos muestra el video viral de Facebook.

El dueño del vehículo salió y al ver a los animales, los ahuyentó, pero el daño ya estaba perpetuado. Los perros se habían llevado algunas otras partes, dejando al muchacho sin poder movilizarse con su carro. Sin duda algo difícil de creer.

El video de la cámara de seguridad compartido en Facebook, debido a su contenido, figura entre los más reproducidos en países como Estados Unidos, México y España. Miles de usuarios de la red social, además de calificar la escena como extraña, sostuvieron que los animales se comportaron como unos delincuentes.

VIDEO RECOMENDADO

Dos perros callejeros salvan a mujer de ser asaltada por delincuente armado

Dos perros callejeros salvan a mujer de ser asaltada por delincuente armado

TE PUEDE INTERESAR

MIRA MÁS VIDEOS

Perro salchicha se vuelve viral por hacer delivery

Perro salchicha se vuelve viral por hacer delivery

El terrible encuentro entre un leopardo y un perro en el patio de una casa durante la cuarentena

El terrible encuentro entre un leopardo y un perro en el patio de una casa durante la cuarentena

Perros rezan con su dueño antes de comer

Perros rezan con su dueño antes de comer