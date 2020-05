¿Cuántos tipos de personalidad tienen los seres humanos? Esa es una pregunta que por años han abordado los psicólogos con resultados distintos. Recientemente, el portal Lessons Learned in Life creó un quiz visual para que conozcas más de ti mismo y descubras tu lado más salvaje. ¿De qué forma podrás saber eso? Depende del primer animal que percibas en la imagen de la portada. Este test se ha hecho viral en las redes sociales como Facebook y son miles los que ya han participado, principalmente en Estados Unidos, México, España.

De acuerdo al medio citado, “el ser humano siempre se va a sentir atraído al mundo animal, muchos tienen sus favoritos por cómo los hace sentir o por la “personalidad” que el animal les transmite”. En ese sentido, “las formas en las que concebimos el mundo a través de los animales pueden decir mucho de nuestra personalidad, y más aún, es nuestro inconsciente el que puede develar algunos de nuestros rasgos más indómitos”.

Dicho todo eso, ¿qué animal viste en la imagen? ¿Fue un perro? ¿O acaso un perro? ¿Quizá un lobo? ¿O de repente una mariposa? Lo cierto es que se pueden apreciar nueve tipos de animales, cada uno de ellos representa un tipo de personalidad. Este aspecto es lo que hace tan interesante este test y es la razón por la que se ha popularizado en Facebook. A continuación, te brindamos más detalles al respecto.

Águila

Tienes enfoque y precisión en tu acercamiento, no dejas nada al azar. Te comportas con una noble confianza, ya que no tienes tiempo para el drama y otras cosas insignificantes de la vida. Eres valiente y no tienes miedo de volar hacia lo desconocido.

Mariposa

Representa la dualidad de la vida. La criatura más suave y gentil conocida por su belleza, es también la que ha atravesado los momentos más oscuros dentro de un capullo. Eres encantador(a) por fuera pero tienes un espíritu indomable en tu interior.

Perro

Eres un alma sabia y que sabes lo que realmente importa en la vida. Te comprometes de todo corazón con las personas y las causas, y nada puede quebrantar tu voluntad una vez que tomas una decisión. Sin embargo, también sabes cómo relajarte y divertirte.

Mantis

Tienes determinación y la voluntad feroz de la mantis. Las personas pueden subestimar estos rasgos en función de tu perfil bajo, pero cuando llega el momento siempre resultas una persona ganadora.

Cangrejo

Astucia y sabiduría definen al cangrejo. Tienes una apariencia dura porque la vida te ha enseñado muchas lecciones difíciles, pero dentro de ti hay un alma suave que siempre cuida de sus seres queridos.

Lobo

Si este es el primer animal que viste, a menudo caminas al borde de la vida. Buscas aventura y misterio. Te niegas a seguir las normas y las reglas sociales. Pero cuando se trata de proteger a un ser querido, nadie puede ser tan feroz y apasionado como tú.

Caballo

Tienes un espíritu salvaje que te hace difícil ser dominado. No obstante, al igual que un caballo, tienes disposición a ayudar y brindar apoyo a las demás personas. Disfrutas del buen humor en compañía de tus amigos cercanos. Si tienes que elegir entre la libertad y el amor, tu corazón pone a tus seres queridos primero, antes que a tus propias necesidades.

Gallo

Una persona ingeniosa, inteligente y hábil. La gente puede ser engañada por tus maneras calmadas, pero se sorprenderán si te rozan el lado equivocado. Peleas sin miedo y no tienes miedo de hacer ruido cuando ocurre algo injusto. Eres un líder natural que no tiene miedo de decir lo que piensa.

Paloma

Es probable que seas una persona tranquila y digna en el exterior, pero tienes una fuerza que te ayuda a superar los momentos más fríos. Tienes sabiduría e inviertes tu energía en construir una familia o comunidad. Te niegas a pelear o a dejar que las pequeñas cosas te molesten, porque sólo quieres navegar suavemente por el cielo azul.

