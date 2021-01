No cabe que las mascotas nos regalan momentos divertidos. La inocencia muchas veces o su rápida reacción es filmada en videos que se vuelven virales en redes sociales. Tal es el ejemplo de este usuario de TikTok que grabó a su perro con unos curiososos movimientos.

TikTok es una red social que permite todo tipo de videos desde educativos hasta divertidos, como es el caso de este hombre que graba a su perro en divertidas poses y con una música de fondo que hace ver todo más gracioso.

De izquierda a derecha, con luces psicodélicas y un sonido muy contagioso. El usuario @scottyhubs no deja de sorprender con los videos colgados donde exhibe a su perro de una forma muy peculiar y llama a los usuarios a hacer lo mismo.

En el presente video, podemos ver como inicia el rostro de impresión de Scotty Hubs y la música hace ver a su perro con unos lentes oscuros. Rápidamente comienza a mover la cola y mueve los lentes para arriba y abajo.

El video cuenta con más de 2 millones de likes y sobrepasa los 25 mil comentarios en TikTok. El usuario se volvió popular con la música Hai Phut Hon de Marlene. Así como este, el usuario cuenta con muchos videos donde podemos ver a su perro.

Por ejemplo, para año nuevo se pudo ver a este perrito echado en una cama como una personal normal que celebra este día. Agregado al look, la mascota porta un gorro que dice “Happy New Year” y los lentes oscuros de siempre.

Eso sí, el perro no es el único personaje en los video de este tiktoker, su hija también aparece repetidas veces como en esta publicación: “Thank you @minibrands for making Aubrees whole week!!! She was so excited! 🥺”

Así como este usuario, TikTok se encuentra posicionado como una las redes sociales del momento y permite generar todo tipo de videos que no tardan en hacerse virales. Eso sí, los divertidos llevan la ventaja.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Curiosa intervención en transmisión en vivo es viral en redes sociales